Что подают на Новый год в Японии и как это приготовить дома

3:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние традиции в Японии отличаются особой изысканностью и символизмом. Праздничное меню отражает философию японской кухни, где свежесть продуктов, баланс вкусов и эстетика подачи стоят на первом месте. Расскажем, что входит в традиционный японский новогодний стол и как адаптировать блюда под домашние условия.

Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ япония японцы зима

История и традиции

Обычай праздновать Новый год пришел в Японию из Китая. Раньше японцы готовили блюда заранее, чтобы избежать работы на кухне во время праздника. Такой набор угощений называется осэти-рери — сушеные, маринованные и сладкие блюда, которые могут храниться без холодильника. Сегодня к традиционным блюдам добавилась свежеприготовленная еда, отражающая современные кулинарные предпочтения.

Особенности японской кухни

Кухня Японии — это не только еда, но и культурный ритуал. В 2014 году васеку (японская кухня) была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Основные черты:

использование сезонных и свежих ингредиентов;

минимальная термическая обработка для сохранения пользы;

небольшие порции и разнообразие блюд;

эстетика подачи, включающая цвета белого, черного, красного, желтого и зеленого.

Традиционные новогодние блюда

Тосикоси соба

Лапша из гречневой муки, символизирующая долголетие и счастье. Ее готовят с овощами, морепродуктами, грибами или мясом, добавляя соус на основе сои и саке.

Померанцы

плоды, напоминающие мандарины, символизируют плодородие. Из кожуры делают варенье или лимонад.

Тамагояки

Японский омлет, который подают с соевым соусом, кунжутом и рисовым вином. Символизирует ясные и солнечные дни.

Кабамоко

Рыбная паста, приготовленная на пару, часто подается в красно-белой цветовой гамме, символизирующей японский флаг.

Кадзуноко и икура

Икра сельди или красной рыбы, символизирующая богатство и продолжение рода.

Кохаку намасу

Салат из замаринованных дайкона и моркови с уксусной заправкой. Легкий и полезный вариант для праздничного стола.

Эби

Креветки, обжаренные с соевым соусом и саке, символизируют долголетие.

Кагами моти

Сладкие рисовые булочки с начинкой, символизирующие процветание.

Какие блюда можно приготовить в России

Для российского стола подходят японские салаты, десерты, суши, лапша и блюда с соусом терияки. Однако стоит избегать экзотики вроде сырой рыбы, тертого ямса или блюд с моллюсками. Если вы хотите попробовать японскую кухню впервые, начните с адаптированных рецептов, чтобы не перегружать меню.

Уточнения



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