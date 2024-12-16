Что подают на Новый год в Японии и как это приготовить дома

Новогодние традиции в Японии отличаются особой изысканностью и символизмом. Праздничное меню отражает философию японской кухни, где свежесть продуктов, баланс вкусов и эстетика подачи стоят на первом месте. Расскажем, что входит в традиционный японский новогодний стол и как адаптировать блюда под домашние условия.
Обычай праздновать Новый год пришел в Японию из Китая. Раньше японцы готовили блюда заранее, чтобы избежать работы на кухне во время праздника. Такой набор угощений называется осэти-рери — сушеные, маринованные и сладкие блюда, которые могут храниться без холодильника. Сегодня к традиционным блюдам добавилась свежеприготовленная еда, отражающая современные кулинарные предпочтения.
Кухня Японии — это не только еда, но и культурный ритуал. В 2014 году васеку (японская кухня) была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Основные черты:
Тосикоси соба
Лапша из гречневой муки, символизирующая долголетие и счастье. Ее готовят с овощами, морепродуктами, грибами или мясом, добавляя соус на основе сои и саке.
Померанцы
плоды, напоминающие мандарины, символизируют плодородие. Из кожуры делают варенье или лимонад.
Тамагояки
Японский омлет, который подают с соевым соусом, кунжутом и рисовым вином. Символизирует ясные и солнечные дни.
Кабамоко
Рыбная паста, приготовленная на пару, часто подается в красно-белой цветовой гамме, символизирующей японский флаг.
Кадзуноко и икура
Икра сельди или красной рыбы, символизирующая богатство и продолжение рода.
Кохаку намасу
Салат из замаринованных дайкона и моркови с уксусной заправкой. Легкий и полезный вариант для праздничного стола.
Эби
Креветки, обжаренные с соевым соусом и саке, символизируют долголетие.
Кагами моти
Сладкие рисовые булочки с начинкой, символизирующие процветание.
Для российского стола подходят японские салаты, десерты, суши, лапша и блюда с соусом терияки. Однако стоит избегать экзотики вроде сырой рыбы, тертого ямса или блюд с моллюсками. Если вы хотите попробовать японскую кухню впервые, начните с адаптированных рецептов, чтобы не перегружать меню.
ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, включающее достопримечательности в список Всемирного наследия.
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