Новогодние коктейли с соком: яркие вкусы для каждого

Новогодний стол — это не только вкусные блюда, но и яркие напитки, которые украсят праздник. Вместо привычных соков и газировок попробуйте приготовить коктейли: алкогольные, безалкогольные и для детей. Мы собрали лучшие рецепты, которые подойдут для любого возраста и настроения.
Для ценителей крепких напитков с тропической ноткой. Виски смешивают с сахарным сиропом, ананасовым соком и лимонным соком. Украсьте бокал долькой ананаса и подавайте со льдом.
Классика Пуэрто-Рико: белый ром, кокосовое молоко и ананасовый сок создают нежный тропический вкус. Сливки в рецепте лучше выбирать с жирностью не выше 15%, чтобы они не свернулись.
Простое и элегантное сочетание игристого вина и апельсинового сока. Для разнообразия замените апельсиновый сок ананасовым — это добавит сладкой кислинки.
Популярный коктейль, который можно сделать оригинальным, добавив ананасовый сок или голубой ликер кюрасао. Легкий тропический вкус идеально дополняет праздник.
Классический мохито, где вместо рома используется ананасовый сок. Добавьте дольки лайма, мяту и лед для освежающего вкуса.
Те же ингредиенты, что и в оригинальном рецепте, но без рома. Лед лучше измельчить, чтобы текстура коктейля была мягче.
Смешайте ананасовый сок, малиновый сироп и газированную воду. Украсьте напиток апельсином и добавьте лед.
Сочетание ананасового и лимонного соков создаёт освежающий напиток, который не только вкусный, но и полезный.
Смешайте пломбир с ананасовым и мандариновым соками. Украсьте взбитыми сливками и цветной посыпкой для яркого эффекта.
Добавьте к мороженому ананасовый сок и немного миндального молока. Это сделает коктейль более насыщенным и ароматным.
Простое сочетание кефира и ананасового сока с добавлением ванильного сахара. Лёгкий и полезный напиток для детского стола.
Смешайте ананасовый сок, киви и мандарины в блендере. Украсьте разноцветными трубочками для создания праздничного настроения.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Мохи́то — алкогольный коктейль на основе светлого рома и листьев мяты.
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