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Новогодние коктейли с соком: яркие вкусы для каждого

3:01
Еда

Новогодний стол — это не только вкусные блюда, но и яркие напитки, которые украсят праздник. Вместо привычных соков и газировок попробуйте приготовить коктейли: алкогольные, безалкогольные и для детей. Мы собрали лучшие рецепты, которые подойдут для любого возраста и настроения.

Соки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Соки

Алкогольные коктейли

1. Ананасовый виски

Для ценителей крепких напитков с тропической ноткой. Виски смешивают с сахарным сиропом, ананасовым соком и лимонным соком. Украсьте бокал долькой ананаса и подавайте со льдом.

2. Пина колада

Классика Пуэрто-Рико: белый ром, кокосовое молоко и ананасовый сок создают нежный тропический вкус. Сливки в рецепте лучше выбирать с жирностью не выше 15%, чтобы они не свернулись.

3. Мимоза

Простое и элегантное сочетание игристого вина и апельсинового сока. Для разнообразия замените апельсиновый сок ананасовым — это добавит сладкой кислинки.

4. Маргарита с ананасом

Популярный коктейль, который можно сделать оригинальным, добавив ананасовый сок или голубой ликер кюрасао. Легкий тропический вкус идеально дополняет праздник.

Безалкогольные коктейли

1. Ананасовый мохито

Классический мохито, где вместо рома используется ананасовый сок. Добавьте дольки лайма, мяту и лед для освежающего вкуса.

2. Безалкогольная пина колада

Те же ингредиенты, что и в оригинальном рецепте, но без рома. Лед лучше измельчить, чтобы текстура коктейля была мягче.

3. Малиново-ананасовый коктейль

Смешайте ананасовый сок, малиновый сироп и газированную воду. Украсьте напиток апельсином и добавьте лед.

4. Витаминный лимонад

Сочетание ананасового и лимонного соков создаёт освежающий напиток, который не только вкусный, но и полезный.

Коктейли для детей

1. Молочно-фруктовый коктейль

Смешайте пломбир с ананасовым и мандариновым соками. Украсьте взбитыми сливками и цветной посыпкой для яркого эффекта.

2. Коктейль с мороженым и корицей

Добавьте к мороженому ананасовый сок и немного миндального молока. Это сделает коктейль более насыщенным и ароматным.

3. Коктейль из кефира

Простое сочетание кефира и ананасового сока с добавлением ванильного сахара. Лёгкий и полезный напиток для детского стола.

4. Смузи с киви и мандарином

Смешайте ананасовый сок, киви и мандарины в блендере. Украсьте разноцветными трубочками для создания праздничного настроения.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Уточнения

Мохи́то — алкогольный коктейль на основе светлого рома и листьев мяты.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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