Лучшие рецепты с сыром: блюда, которые идеально дополнят бокал вина

Любовь к классической гастрономической паре — сыру и игристому вину. Вдохновившись предпочтениями покупателей, собрали подборку рецептов, которые помогут разнообразить меню с использованием сыра. Рассказываем, что можно приготовить, чтобы порадовать себя и близких.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французская кухня

1. Сырные шарики во фритюре

Идеальная закуска для семейного ужина или вечеринки. Сырные кубики обваливают в муке, яйце и панировочных сухарях, а затем обжаривают до хрустящей корочки. Подавайте шарики с кисло-сладким соусом или ткемали, дополнив свежими овощами.

2. Сырные чипсы с травами

Быстрая и ароматная альтернатива привычным снекам. Тертый пармезан раскладывают на противне, посыпают травами и специями, после чего запекают до золотистого цвета. Чипсы прекрасно подходят для перекуса или дополнения к супам и салатам.

3. Картофельный гратен

Нежные ломтики картофеля, запеченные в сливочном соусе под сырной корочкой, станут изысканным гарниром или самостоятельным блюдом. Для лучшего результата используйте сыры с ярким вкусом, такие как чеддер или гауда.

4. Шарики с ветчиной и зеленью

Сливочный сыр, мелко нарезанная ветчина и свежая зелень формируют основу для сырных шариков, которые обжаривают до румяной корочки. Эта закуска идеально подходит для фуршетов или дополнения к супам.

5. Рулетики из лаваша с сыром

Простая и удобная в приготовлении закуска. Лаваш с тертым сыром и зеленью запекают до хрустящего состояния. Блюдо подходит для работы, пикников или домашних вечеринок.

6. Классическая паста карбонара

Сочетание сливочно-сырного соуса с хрустящим беконом и пастой аль денте делает карбонару универсальным выбором для любого случая. Нежный вкус идеально дополнит бокал игристого.

Как подобрать игристое вино к блюдам с сыром

Для мягких сливочных сыров, таких как камамбер или бри, выбирайте сухие вина с цитрусовыми нотами — например, шампанское или кава.

Пикантные сыры, такие как голубой или выдержанный чеддер, лучше всего сочетаются с полусладким асти или просекко.

Полутвердые сыры, такие как гауда или эмменталь, раскрываются в паре с брютом или экстра-брютом, которые подчеркнут их ореховые и карамельные нотки.

Совет: игристое вино с ярким ароматом и умеренной кислотностью дополняет вкус сыра, не заглушая его, создавая гармоничное сочетание.

Уточнения

Эммента́ль — традиционный швейцарский сыр из коровьего молока.

