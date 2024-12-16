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Когда повара обязаны готовить в перчатках: санитарные правила общепита

2:35
Еда

Наблюдать за работой профессиональных поваров всегда приятно, но иногда посетителей смущает отсутствие перчаток на кухне. Почему в общественном питании это не всегда обязательно, и в каких ситуациях средства защиты необходимы? Разбираемся в правилах гигиены и безопасности.

Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Когда перчатки обязательны

Использование перчаток регламентируется санитарными нормами. Они обязательны:

  • при приготовлении холодных блюд (салатов, закусок), которые не подвергаются термической обработке;
  • при раскладке готовой пищи, украшении блюд или добавлении соуса.

Перед надеванием перчаток повара должны тщательно вымыть и высушить руки, чтобы исключить размножение бактерий. Используются только одноразовые перчатки из материалов, безопасных для контакта с пищей, и их меняют после работы с сырыми продуктами, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Когда перчатки не нужны

Перчатки не обязательны при приготовлении блюд, которые проходят термическую обработку (жарка, запекание). Высокие температуры уничтожают микроорганизмы, поэтому риск заражения минимален.

Однако даже в этих случаях персонал обязан строго соблюдать гигиену: мыть руки с мылом, использовать антисептики и избегать контакта с потенциальными загрязнителями.

Опасности неправильного использования перчаток

Перчатки могут быть вредны, если использовать их неверно:

  • Загрязнение. Грязные перчатки становятся источником бактерий.
  • Повреждения. Микротрещины на поверхности позволяют микроорганизмам проникать в пищу.
  • Контакт с потом. Под латексом руки потеют, что создает среду для размножения патогенов.
  • Попадание материалов в еду. Поврежденный латекс может оказаться в блюде, создавая дополнительный риск.

Таким образом, важнее соблюдать правильную гигиену и менять перчатки вовремя, чем носить их постоянно.

Если замечены нарушения

Если вы заметили, что на кухне не соблюдаются санитарные нормы, действуйте так:

  1. Сообщите об этом руководству заведения.
  2. Оставьте запись в книге жалоб.
  3. При игнорировании подайте заявление в Роспотребнадзор через их официальный сайт.
  4. Напишите отзыв на независимых платформах, чтобы предупредить других посетителей.

Следование этим рекомендациям помогает не только защитить себя, но и повысить качество обслуживания в заведениях.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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