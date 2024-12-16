Когда повара обязаны готовить в перчатках: санитарные правила общепита

Наблюдать за работой профессиональных поваров всегда приятно, но иногда посетителей смущает отсутствие перчаток на кухне. Почему в общественном питании это не всегда обязательно, и в каких ситуациях средства защиты необходимы? Разбираемся в правилах гигиены и безопасности.
Использование перчаток регламентируется санитарными нормами. Они обязательны:
Перед надеванием перчаток повара должны тщательно вымыть и высушить руки, чтобы исключить размножение бактерий. Используются только одноразовые перчатки из материалов, безопасных для контакта с пищей, и их меняют после работы с сырыми продуктами, чтобы избежать перекрестного загрязнения.
Перчатки не обязательны при приготовлении блюд, которые проходят термическую обработку (жарка, запекание). Высокие температуры уничтожают микроорганизмы, поэтому риск заражения минимален.
Однако даже в этих случаях персонал обязан строго соблюдать гигиену: мыть руки с мылом, использовать антисептики и избегать контакта с потенциальными загрязнителями.
Перчатки могут быть вредны, если использовать их неверно:
Таким образом, важнее соблюдать правильную гигиену и менять перчатки вовремя, чем носить их постоянно.
Если вы заметили, что на кухне не соблюдаются санитарные нормы, действуйте так:
Следование этим рекомендациям помогает не только защитить себя, но и повысить качество обслуживания в заведениях.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.
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