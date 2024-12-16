Недорогие виды рыбы, которые должны быть в вашем рационе

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба — доступный и ценный источник белка, витаминов и микроэлементов. Диетологи советуют включать ее в рацион как минимум дважды в неделю. Для этого не обязательно тратить много: недорогие виды рыбы из супермаркета не уступают дорогим ни по пользе, ни по вкусу. Главное — знать, как их правильно готовить. Разбираем популярные бюджетные варианты и делимся идеями для вкусных блюд.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Жареная рыба

Хек

Эта морская рыба с нежным белым мясом и минимумом костей легко усваивается и подойдет для низкокалорийного питания (всего 86 ккал на 100 г). Хек богат йодом и идеален для жарки, запекания или тушения. Его можно приготовить с карамелизированным луком или использовать для котлет. Замороженное филе перед готовкой важно размораживать медленно, чтобы сохранить структуру мяса.

Минтай

Минтай — универсальный и низкокалорийный продукт (72 ккал на 100 г), богатый белком, омега-3, йодом и витаминами группы В. Он отлично подходит для тушения и запекания с овощами, а его отварное филе прекрасно смотрится в салатах. Нейтральный вкус минтая открывает простор для экспериментов — от классического салата до необычных сочетаний с ягодами, сыром фета и руколой.

Путассу

Эта плотная белая рыба по вкусу напоминает хека, но требует осторожности из-за множества костей. Она особенно ценится за богатую белком печень, из которой получают рыбий жир. Путассу лучше всего запекать, подавая с картофелем или овощным пюре. Отварная рыба подходит для простых салатов, которые легко адаптировать под диетическое меню.

Мойва

Маленькая, но полезная мойва славится насыщенным вкусом и высоким содержанием омега-3. Ее можно жарить, запекать или готовить в темпуре. Благодаря компактному размеру мойва готовится быстро, а подавать ее лучше с лимоном и зеленью.

Попробуйте приготовить доступные виды рыбы, даже если предпочитаете более дорогие варианты. Они вкусны, полезны и заслуживают быть на вашем столе!

Уточнения

Путассу́ — род рыб семейства тресковых. У них удлинённое, низкое тело. Спинка голубовато-серого или зеленоватого цвета, бока серебристые, брюхо белое. Между тремя спинными плавниками широкие промежутки.

