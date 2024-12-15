Пять свежих идей для традиционного новогоднего стола

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год — это идеальный повод вдохнуть свежесть в традиционное праздничное меню и удивить близких необычными блюдами. Почему бы не добавить в оливье шампанское или не подать селедку под шубой прямо в хлебной буханке? Рассказываем о пяти способах преобразить любимые новогодние угощения.

Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Много еды

1. Оливье с желе из шампанского

Изначально салат, созданный французским шефом Люсьеном Оливье, включал рябчиков, каперсы и омаров. Советская версия с горошком и колбасой стала народной классикой. Сегодняшние интерпретации предлагают добавить яблоки, авокадо или грибы. Но главный акцент для праздничного стола — желе из шампанского, которое придаст блюду элегантность.

2. Селедка под шубой в хлебной буханке

Классический рецепт, известный каждому, можно легко обновить. Подайте закуску в буханке бородинского или другого черного хлеба. Такая подача удивит гостей и подарит знакомому блюду новые оттенки вкуса.

3. Мимоза в лаваше

Слоистая "Мимоза" привычна на праздничных столах, но почему бы не превратить ее в порционные рулеты? Добавьте консервированного тунца или другую рыбу и заверните в мягкий лаваш. Это не только вкусно, но и удобно для подачи.

4. Багет с красной икрой

Красная икра давно стала символом Нового года. Вместо привычных тарталеток используйте багет. Смажьте его края сливочным маслом и обваляйте в укропе. Дополните творожным кремом, чтобы подчеркнуть вкус икры.

5. Заливное без рыбы

Вместо традиционной рыбы сделайте заливное из ярких овощей: моркови, зеленого горошка, кукурузы и сельдерея. Для аромата используйте овощной или мясной бульон. Это блюдо станет находкой для тех, кто следит за калориями даже в праздники.

Каждое из этих блюд — возможность сохранить традиции, добавив в них современный вкус. Удивите гостей и сделайте праздник действительно незабываемым!

Уточнения

Шампа́нское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия провинции Шампань, где расположен данный регион.

