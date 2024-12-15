Эти растительные масла опасны для здоровья: список нарушителей от Роскачества

Вопросы качества и безопасности продуктов питания в последние годы стали одной из главных тем для российских потребителей. Недавнее исследование Федерального бюджетного учреждения "Российская система качества" (Роскачество) по популярным брендам растительных масел вызвало бурное обсуждение в обществе.
Роскачество проверило 57 образцов растительных масел, представленных на российском рынке. Результаты выявили тревожные тенденции: в ряде случаев заявленные на упаковке характеристики не соответствуют реальным показателям. Так, в продуктах брендов "Кубань", "Империя Солнца" и "Золотой стандарт" обнаружены серьёзные несоответствия, ставящие под сомнение соблюдение технологий и честность производителей.
Особую обеспокоенность вызвали отклонения в содержании жирных кислот у брендов "Кубань" и "Green Ray". Такие нарушения могут представлять опасность для здоровья потребителей и свидетельствуют о намеренной фальсификации продукции.
На фоне тревожных фактов особенно выделились компании, прошедшие проверку без замечаний. В частности, продукция брендов "Каролина" и "Подворье" получила высокие оценки и признана качественной.
Эксперты Роскачества подчеркивают: результаты исследования должны стать сигналом для всей отрасли. Производители и ритейлеры обязаны обеспечить подлинность продукции, ужесточить контроль за соблюдением стандартов и информировать покупателей о результатах проверок.
Для потребителей же вывод прост: при выборе растительного масла стоит ориентироваться на независимые оценки качества и проверенные бренды. Только так можно обезопасить себя и близких от продуктов с сомнительным составом.
Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».
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