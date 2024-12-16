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Белоруссия запретила продажу трех видов мороженого из России

0:52
Еда

В Беларуси запретили продажу трех видов мороженого, произведенного российской компанией "Фабрика грез". В список опасной продукции, составленный Госстандартом Беларуси, попали следующие продукты:

Рожок черничного мороженого
Фото: flickr.com by m01229, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рожок черничного мороженого
  1. Мороженое с ароматом тутти-фрутти и яблока с наполнителем "Клубничный" в вафельном стаканчике;
  2. Шоколадное мороженое с глазурью в вафельном сахарном рожке;
  3. Мороженое с ароматом ванили с шоколадной глазурью в вафельном сахарном рожке.

Причиной запрета стало массовое замещение молочного жира растительным: в продукции было выявлено до 99,9% заменителя вместо разрешенных 50%.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь, официальное название — Респу́блика Белару́сь — государство в Восточной Европе. Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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