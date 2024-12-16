Белоруссия запретила продажу трех видов мороженого из России

В Беларуси запретили продажу трех видов мороженого, произведенного российской компанией "Фабрика грез". В список опасной продукции, составленный Госстандартом Беларуси, попали следующие продукты:
Причиной запрета стало массовое замещение молочного жира растительным: в продукции было выявлено до 99,9% заменителя вместо разрешенных 50%.
Белору́ссия или Белару́сь, официальное название — Респу́блика Белару́сь — государство в Восточной Европе. Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.
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Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.