Белоруссия запретила продажу трех видов мороженого из России

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

В Беларуси запретили продажу трех видов мороженого, произведенного российской компанией "Фабрика грез". В список опасной продукции, составленный Госстандартом Беларуси, попали следующие продукты:

Фото: flickr.com by m01229, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рожок черничного мороженого

Мороженое с ароматом тутти-фрутти и яблока с наполнителем "Клубничный" в вафельном стаканчике; Шоколадное мороженое с глазурью в вафельном сахарном рожке; Мороженое с ароматом ванили с шоколадной глазурью в вафельном сахарном рожке.

Причиной запрета стало массовое замещение молочного жира растительным: в продукции было выявлено до 99,9% заменителя вместо разрешенных 50%.

Уточнения

Белору́ссия или Белару́сь, официальное название — Респу́блика Белару́сь — государство в Восточной Европе. Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.

