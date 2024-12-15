Вам точно нужна эта "шуба"? Почему любимый салат стал деликатесом

В этом году в центре внимания снова оказался любимый многими салат "Сельдь под шубой", который неизменно занимает место среди главных угощений новогодней ночи.
Для расчета стоимости был взят классический рецепт "шубы", включающий филе слабосоленой сельди, свёклу, картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез.
С учетом роста цен на 13,5% к декабрю 2024 года общая стоимость приготовления "Селёдки под шубой" для магаданцев составит более 800 рублей.
Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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