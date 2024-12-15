Вам точно нужна эта "шуба"? Почему любимый салат стал деликатесом

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом году в центре внимания снова оказался любимый многими салат "Сельдь под шубой", который неизменно занимает место среди главных угощений новогодней ночи.

Фото: Own work by Alex Ex is licensed under GNU Free Documentation License Селедка под шубой

Для расчета стоимости был взят классический рецепт "шубы", включающий филе слабосоленой сельди, свёклу, картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез.

Цены на основные ингредиенты

200 г слабосоленой сельди — 157 рублей

200 г майонеза — 82 рубля

1 кг свёклы — 85 рублей

1 кг моркови — от 110 рублей

1 кг картофеля — от 90 рублей

1 кг репчатого лука — 84 рубля

десяток яиц — 195 рублей

С учетом роста цен на 13,5% к декабрю 2024 года общая стоимость приготовления "Селёдки под шубой" для магаданцев составит более 800 рублей.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

