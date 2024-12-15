Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пять свежих идей для традиционного новогоднего стола
Тройка авто, которые владельцы с удовольствием купили бы снова
Как сорт "Бонус" завоевал сердца любителей голубики?
Николая Баскова удивило настоящее имя Ирины Аллегровой
Почему опавшие груши могут стать вашим любимым угощением
Наблюдения путешественницы — что носит стильный мужчина в Италии
Белоруссия запретила продажу трех видов мороженого из России
Крах амбиций: Лондон теряет ключевых игроков фондового рынка
26 километров под водой: в Норвегии строят тоннель будущего

Вам точно нужна эта "шуба"? Почему любимый салат стал деликатесом

1:03
Еда

В этом году в центре внимания снова оказался любимый многими салат "Сельдь под шубой", который неизменно занимает место среди главных угощений новогодней ночи.

Селедка под шубой
Фото: Own work by Alex Ex is licensed under GNU Free Documentation License
Селедка под шубой

Для расчета стоимости был взят классический рецепт "шубы", включающий филе слабосоленой сельди, свёклу, картофель, морковь, репчатый лук, яйца и майонез.

Цены на основные ингредиенты

  • 200 г слабосоленой сельди — 157 рублей
  • 200 г майонеза — 82 рубля
  • 1 кг свёклы — 85 рублей
  • 1 кг моркови — от 110 рублей
  • 1 кг картофеля — от 90 рублей
  • 1 кг репчатого лука — 84 рубля
  • десяток яиц — 195 рублей

С учетом роста цен на 13,5% к декабрю 2024 года общая стоимость приготовления "Селёдки под шубой" для магаданцев составит более 800 рублей.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Простая подкормка для антуриума: то, что мы так любим по утрам
Садоводство, цветоводство
Простая подкормка для антуриума: то, что мы так любим по утрам Аудио 
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Еда и рецепты
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт Аудио 
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Новости спорта
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Овощи, которые можно выращивать в тени вашего сада
Airbus A320. Европейский небоскрёб, покоряющий небеса планеты Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Никогда не был таким чистым! Появился невероятно простой способ очистки унитаза от налёта и ржавчины
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Сергей Безруков рассказал, как снимался в сериале Плевако с женой-режиссёром
Сергей Безруков рассказал, как снимался в сериале Плевако с женой-режиссёром
Последние материалы
Почему опавшие груши могут стать вашим любимым угощением
Наблюдения путешественницы — что носит стильный мужчина в Италии
Белоруссия запретила продажу трех видов мороженого из России
Крах амбиций: Лондон теряет ключевых игроков фондового рынка
26 километров под водой: в Норвегии строят тоннель будущего
Как правильно разморозить лобовое стекло без риска для автомобиля
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Редкие породы собак: грация, интеллект и древние корни
Главные причины ранних побудок от кошек
Пять ледяных отелей, которые стоит посетить этой зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.