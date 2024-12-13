Можно ли есть вялую зелень? Вот когда она становится опасной для здоровья

Свежая зелень добавляет неповторимый штрих как к изысканным, так и к простым блюдам. Однако она быстро увядает и теряет свою привлекательность. А что насчёт её вкусовых качеств и питательной ценности?
По мнению экспертов издания Better Homes and Gardens — диетологов Кассандры Падулы Берк, Кейтлин Комо и Кристен Лоренц — несколько слегка подсохших листьев не являются основанием для выбрасывания пучка зелени. В таком состоянии растение остаётся полностью безопасным для употребления; просто происходит потеря влаги.
Существуют некоторые нюансы: зелень может утратить часть своего вкуса, а её внешний вид становится менее привлекательным. Чтобы хоть немного улучшить ситуацию, удалите коричневые и желтые листья перед использованием.
Если зелень становится скользкой, превращается в кашицу или покрывается плесенью и начинает источать неприятный запах, это сигнализирует о порче продукта. В таком случае употреблять её нельзя — остаётся лишь выбросить.
Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.
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