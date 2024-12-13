Сочный и вкусный салат из минимума продуктов, который подойдёт для новогоднего стола

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

На Новый год, когда ожидаются гости, вместо привычного оливье, крабового салата или селёдки под шубой можно попробовать оригинальный рецепт из меню известного советского ресторана восточной кухни "Узбекистан" — салат "Ташкент".

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Ингредиенты

Основные ингредиенты этого сытного салата включают зеленую редьку среднего размера, отварную говядину (200 г), три варёных куриных яйца и одну большую луковицу. В качестве заправки используется майонез (три столовых ложки).

Приготовление

Редьку очистите от кожуры и вместе с говядиной и яйцами нарежьте тонкой соломкой. Лук порежьте полукольцами и обжарьте до золотистой корочки. Все компоненты соедините в миске, добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Подавать салат следует горкой на плоской тарелке, украшенной кольцами перца и свежей зеленью.

Уточнения

«Ташкент» — салат в советской кухне, состоящий из нарезанной зелёной редьки, отварной говядины и жареного лука, заправленных майонезом.

