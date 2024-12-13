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Сочный и вкусный салат из минимума продуктов, который подойдёт для новогоднего стола

0:58
Еда

На Новый год, когда ожидаются гости, вместо привычного оливье, крабового салата или селёдки под шубой можно попробовать оригинальный рецепт из меню известного советского ресторана восточной кухни "Узбекистан" — салат "Ташкент".

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Ингредиенты

Основные ингредиенты этого сытного салата включают зеленую редьку среднего размера, отварную говядину (200 г), три варёных куриных яйца и одну большую луковицу. В качестве заправки используется майонез (три столовых ложки).

Приготовление

Редьку очистите от кожуры и вместе с говядиной и яйцами нарежьте тонкой соломкой. Лук порежьте полукольцами и обжарьте до золотистой корочки. Все компоненты соедините в миске, добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Подавать салат следует горкой на плоской тарелке, украшенной кольцами перца и свежей зеленью.

Уточнения

«Ташкент» — салат в советской кухне, состоящий из нарезанной зелёной редьки, отварной говядины и жареного лука, заправленных майонезом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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