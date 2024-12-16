Жестокая варка крабов под угрозой запрета

В Нидерландах обсуждается новый закон, который изменит способ приготовления крабов и омаров. Главной целью инициативы является минимизация страданий морских обитателей при их варке.
Традиционно ракообразных отправляют в кипящую воду живыми, что часто применяется в ресторанах и кафе для гарантии свежести блюда. Однако это вызывает вопросы у защитников животных.
Член Партии защиты животных Инес Костич выступила с предложением предварительно умерщвлять крабов и омаров перед приготовлением. По её мнению, варка в кипятке причиняет значительные страдания этим животным. Она также отметила необходимость дополнительных исследований, чтобы понять, как лучше внедрить эти меры.
Подобные инициативы уже реализованы в ряде стран, включая Швейцарию, Новую Зеландию и Великобританию.
Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], ), официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов (нидерл. Koninkrijk der Nederlanden), разг. Голла́ндия — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).
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