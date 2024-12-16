Жестокая варка крабов под угрозой запрета

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

В Нидерландах обсуждается новый закон, который изменит способ приготовления крабов и омаров. Главной целью инициативы является минимизация страданий морских обитателей при их варке.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ краб вареный

Традиционно ракообразных отправляют в кипящую воду живыми, что часто применяется в ресторанах и кафе для гарантии свежести блюда. Однако это вызывает вопросы у защитников животных.

Член Партии защиты животных Инес Костич выступила с предложением предварительно умерщвлять крабов и омаров перед приготовлением. По её мнению, варка в кипятке причиняет значительные страдания этим животным. Она также отметила необходимость дополнительных исследований, чтобы понять, как лучше внедрить эти меры.

Подобные инициативы уже реализованы в ряде стран, включая Швейцарию, Новую Зеландию и Великобританию.

Уточнения

Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], ), официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов (нидерл. Koninkrijk der Nederlanden), разг. Голла́ндия — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

