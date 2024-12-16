Как приготовить маринованную капусту, которая не испортится

Возьмите свежую капусту, удалите верхние листья и разрежьте кочан пополам. Замочите половинки в солёной холодной воде на 2-3 минуты, чтобы избавиться от возможных жучков. Затем промойте капусту и дайте ей стечь. Морковь тщательно вымойте, очистите и снова промойте.
В кастрюлю налейте холодную воду, добавьте соль, сахар и лавровый лист. Доведите смесь до кипения на среднем огне и проварите 2 минуты. Затем влейте уксус, снимите маринад с огня, накройте крышкой и оставьте до полного остывания.
Удалите кочерыжку и нарежьте капусту тонкой соломкой. Поздние сорта капусты подходят лучше всего, так как они дают идеальный вкус и консистенцию. Чтобы выбрать хороший кочан, слегка сожмите его: если слышите хруст, смело покупайте.
Натрите морковь на тёрке для корейской моркови или используйте крупную. Смешайте капусту с морковью, тщательно перемешайте. По желанию добавьте немного клюквы, натёртого хрена или нарезанного болгарского перца.
Вымойте банки и крышки с содой в горячей воде, тщательно ополосните. Стерилизуйте банки удобным для вас способом, например, в микроволновке. Крышки прокипятите в течение 7 минут.
Наполните банки капустной смесью на половину, добавьте таблетку аспирина (1 таблетка на литровую банку, 2 — на двухлитровую и т. д.). Затем заполните банку до верха, не утрамбовывая, и залейте остывшим маринадом. Убедитесь, что все пузырьки воздуха удалены, и долейте маринад до краёв.
Плотно закройте банки крышками и уберите их в прохладное тёмное место, например, в погреб. Капуста будет готова через 3-4 недели.
Если на поверхности появилась плесень, рассол стал мутным, тёмным или розоватым, либо появился неприятный запах, употреблять капусту нельзя.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.