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Секретный ингредиент для оливье, который удивит гостей

Еда

На первый взгляд кажется, что удивить гостей салатом "оливье" невозможно: это традиционное и привычное блюдо. Однако его вкус можно легко преобразить, добавив всего один необычный ингредиент, который сделает салат нежным и невероятно аппетитным.

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Секретный ингредиент для оливье

Чтобы превратить классическое "оливье" в кулинарный шедевр, добавьте в него плавленый сырок. Этот молочный продукт придаёт салату особую нежность и изысканный вкус.

Но важно соблюдать пропорции, чтобы не переборщить:

  • На 300 граммов мяса,
  • 4 картофелины,
  • 4 варёных яйца — достаточно одного плавленого сырка.

Как подготовить сырок

Для лучшего эффекта плавленый сырок следует предварительно заморозить.

  • Поместите его в морозильник за несколько часов до начала готовки.
  • После заморозки сырок станет твёрдым "брусочком", который легко измельчать.

Добавлять сырок в салат лучше в тёртом виде, а не нарезанным кубиками. Так он равномерно распределится по блюду, делая текстуру более однородной и нежной.

Попробуйте этот простой, но эффективный способ, чтобы обновить вкус привычного салата и приятно удивить своих гостей.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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