Готовим сочные котлеты: простой рецепт с томатным соком

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

В котлетный фарш часто добавляют стандартные ингредиенты, такие как хлеб, яйцо, картофель или лук. Однако мало кто догадывается использовать томатный сок, а ведь этот необычный компонент может значительно улучшить консистенцию и вкус котлет.

Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фарш

Томатный сок придаёт фаршу особую сочность и делает готовое блюдо более нежным и аппетитным.

Как правильно добавить томатный сок в фарш

Чтобы результат оправдал ожидания, важно соблюдать пропорции:

На 1 кг мяса используйте не более 150 мл томатного сока.

Предпочтение отдавайте густому соку. Если такого под рукой нет, можно заменить его свежими помидорами. Для этого снимите кожицу с двух помидор, измельчите мякоть и добавьте в фарш.

Что изменится в котлетах

Свиные котлеты

Становятся менее жирными и более лёгкими, что делает их полезнее.

Становятся менее жирными и более лёгкими, что делает их полезнее. Куриные и говяжьи котлеты

Приобретают невероятную сочность и мягкость.

Приобретают невероятную сочность и мягкость. Общий эффект

Томатный сок делает котлеты более аппетитными и яркими на вкус, независимо от типа мяса.

Добавление томатного сока — простой способ сделать привычное блюдо ещё вкуснее и оригинальнее. Попробуйте этот секрет, чтобы удивить своих близких.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

