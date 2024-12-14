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Готовим сочные котлеты: простой рецепт с томатным соком

1:23
Еда

В котлетный фарш часто добавляют стандартные ингредиенты, такие как хлеб, яйцо, картофель или лук. Однако мало кто догадывается использовать томатный сок, а ведь этот необычный компонент может значительно улучшить консистенцию и вкус котлет.

Фарш
Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фарш

Томатный сок придаёт фаршу особую сочность и делает готовое блюдо более нежным и аппетитным.

Как правильно добавить томатный сок в фарш

Чтобы результат оправдал ожидания, важно соблюдать пропорции:

  • На 1 кг мяса используйте не более 150 мл томатного сока.
  • Предпочтение отдавайте густому соку. Если такого под рукой нет, можно заменить его свежими помидорами. Для этого снимите кожицу с двух помидор, измельчите мякоть и добавьте в фарш.

Что изменится в котлетах

  • Свиные котлеты
    Становятся менее жирными и более лёгкими, что делает их полезнее.
  • Куриные и говяжьи котлеты
    Приобретают невероятную сочность и мягкость.
  • Общий эффект
    Томатный сок делает котлеты более аппетитными и яркими на вкус, независимо от типа мяса.

Добавление томатного сока — простой способ сделать привычное блюдо ещё вкуснее и оригинальнее. Попробуйте этот секрет, чтобы удивить своих близких.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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