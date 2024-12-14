Готовим сочные котлеты: простой рецепт с томатным соком

В котлетный фарш часто добавляют стандартные ингредиенты, такие как хлеб, яйцо, картофель или лук. Однако мало кто догадывается использовать томатный сок, а ведь этот необычный компонент может значительно улучшить консистенцию и вкус котлет.
Томатный сок придаёт фаршу особую сочность и делает готовое блюдо более нежным и аппетитным.
Чтобы результат оправдал ожидания, важно соблюдать пропорции:
Добавление томатного сока — простой способ сделать привычное блюдо ещё вкуснее и оригинальнее. Попробуйте этот секрет, чтобы удивить своих близких.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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