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Секреты насыщенного и яркого борща: правильная зажарка

1:30
Еда

Зажарка — это обжаренная овощная смесь, которая добавляет супам насыщенность, наваристость и яркий цвет. Особенно важна она для борща. Однако, чтобы достичь идеального результата, зажарку нужно готовить правильно. Вот основные секреты, которые помогут вам сделать её безупречной.

Борщ
Фото: Wikimedia Commons by Zac Allan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Как правильно готовить зажарку

  • Нарезка овощей
    Хотя тёртая свёкла и морковь — распространённый вариант, для более аппетитного вида лучше нарезать их тонкой соломкой. Луковицу можно нарезать кубиками или соломкой — это зависит от ваших предпочтений.
  • Выбор масла
    Для обжаривания овощей используйте топлёное масло. Оно придаёт зажарке особый аромат и яркий вкус, который затем раскроется в готовом борще.
  • Не накрывайте крышкой
    Если накрыть сковороду крышкой, овощи потеряют яркий цвет. Особенно это касается свёклы: вместо насыщенного бордового цвета она станет бледной. Чтобы сохранить яркость и насыщенность цвета, готовьте зажарку без крышки.
  • Добавление уксуса
    Небольшое количество уксуса помогает сохранить цвет овощей и добавляет приятную кислинку. Это особенно важно для свеклы, чтобы она осталась насыщенно-рубиновой.

Следуя этим советам, вы получите идеальную зажарку, которая сделает ваш борщ или другой суп не только вкусным, но и красивым.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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