Идеальное филе для новогоднего стола: разделываем селёдку

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год сложно представить без шампанского, мандаринов и традиционных зимних салатов. Один из главных символов праздничного стола — селёдка под шубой. Для её приготовления нужно заранее подготовить филе сельди.

Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ сельдь

Вот пошаговая инструкция, которая поможет легко и аккуратно разделать рыбу.

Как правильно разделать селёдку

Подготовка рыбы

Сначала тщательно вымойте сельдь под проточной водой. Удалите голову и разрежьте брюшко, чтобы очистить рыбу от внутренностей и черной плёнки.

Сначала тщательно вымойте сельдь под проточной водой. Удалите голову и разрежьте брюшко, чтобы очистить рыбу от внутренностей и черной плёнки. Повторное промывание

После удаления внутренностей промойте рыбу ещё раз, используя холодную воду.

После удаления внутренностей промойте рыбу ещё раз, используя холодную воду. Удаление хребта

Ножом сделайте разрез вдоль хребта от головы до хвоста. Затем аккуратно отделите одну половину рыбы руками, запуская палец под хребет и проводя им до самого хвоста. После этого отделите вторую часть.

Ножом сделайте разрез вдоль хребта от головы до хвоста. Затем аккуратно отделите одну половину рыбы руками, запуская палец под хребет и проводя им до самого хвоста. После этого отделите вторую часть. Удаление костей и плавников

Срежьте хребет вместе с хвостом, удалите оставшиеся косточки и плавники. Проверьте рыбу на наличие мелких костей и удалите их при необходимости.

Срежьте хребет вместе с хвостом, удалите оставшиеся косточки и плавники. Проверьте рыбу на наличие мелких костей и удалите их при необходимости. Снятие кожи

Чтобы снять кожу, начните с хвоста. Аккуратно подцепите кожицу и тяните её к голове, стараясь не повредить мясо.

В результате вы получите готовое филе, идеально подходящее для приготовления любимого праздничного салата.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

