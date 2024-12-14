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Идеальное филе для новогоднего стола: разделываем селёдку

1:28
Еда

Новый год сложно представить без шампанского, мандаринов и традиционных зимних салатов. Один из главных символов праздничного стола — селёдка под шубой. Для её приготовления нужно заранее подготовить филе сельди.

сельдь
Фото: flickr.com by Atle Grimsby, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
сельдь

Вот пошаговая инструкция, которая поможет легко и аккуратно разделать рыбу.

Как правильно разделать селёдку

  • Подготовка рыбы
    Сначала тщательно вымойте сельдь под проточной водой. Удалите голову и разрежьте брюшко, чтобы очистить рыбу от внутренностей и черной плёнки.
  • Повторное промывание
    После удаления внутренностей промойте рыбу ещё раз, используя холодную воду.
  • Удаление хребта
    Ножом сделайте разрез вдоль хребта от головы до хвоста. Затем аккуратно отделите одну половину рыбы руками, запуская палец под хребет и проводя им до самого хвоста. После этого отделите вторую часть.
  • Удаление костей и плавников
    Срежьте хребет вместе с хвостом, удалите оставшиеся косточки и плавники. Проверьте рыбу на наличие мелких костей и удалите их при необходимости.
  • Снятие кожи
    Чтобы снять кожу, начните с хвоста. Аккуратно подцепите кожицу и тяните её к голове, стараясь не повредить мясо.

В результате вы получите готовое филе, идеально подходящее для приготовления любимого праздничного салата.

Уточнения

Сельди или океанические сельди (лат. Clupea), — род лучепёрых рыб, обитающих в северной части Атлантического и Тихого океанов, а также в Северном Ледовитом океане.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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