Как сделать какао ещё вкуснее: новый взгляд на привычный напиток

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие предпочитают какао вместо кофе или чая, и это неудивительно. Напиток обладает насыщенным, но при этом нежным вкусом. Однако его аромат можно сделать ещё ярче с помощью необычных добавок.

Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Какао

Если корица и мускатный орех давно стали привычными спутниками какао, то лимонная цедра — это оригинальный эксперимент, который точно удивит. Попробуйте приготовить какао с этим секретным ингредиентом и наслаждайтесь новым вкусом.

Рецепт какао с лимоном

Для приготовления напитка вам понадобятся:

500 мл молока,

2 ст. ложки какао-порошка,

1/4 ч. ложки корицы,

сахар по вкусу,

1 полоска лимонной цедры длиной около 4 см.

Нагрев молока

Налейте молоко в сотейник и поставьте на плиту. Подогревайте его, пока оно не станет горячим.

Добавление ингредиентов

Добавьте в молоко какао-порошок, корицу, сахар и лимонную цедру. Перемешайте содержимое.

Доведение до кипения

Доведите смесь до повторного закипания.

Настаивание

Уберите сотейник с плиты, накройте крышкой и дайте напитку настояться несколько минут.

Завершающий этап

Удалите цедру лимона, затем разлейте какао по чашкам или кружкам.

Вкус и аромат

Лимонная цедра придаёт какао тонкую кисло-горькую нотку, делая напиток более выразительным. Его яркий аромат и изысканный вкус станут настоящим открытием для любителей экспериментов.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).

