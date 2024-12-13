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Как сделать какао ещё вкуснее: новый взгляд на привычный напиток

1:39
Еда

Многие предпочитают какао вместо кофе или чая, и это неудивительно. Напиток обладает насыщенным, но при этом нежным вкусом. Однако его аромат можно сделать ещё ярче с помощью необычных добавок.

Какао
Фото: commons.wikimedia.org by PICSELI picseli, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Какао

Если корица и мускатный орех давно стали привычными спутниками какао, то лимонная цедра — это оригинальный эксперимент, который точно удивит. Попробуйте приготовить какао с этим секретным ингредиентом и наслаждайтесь новым вкусом.

Рецепт какао с лимоном

Для приготовления напитка вам понадобятся:

  • 500 мл молока,
  • 2 ст. ложки какао-порошка,
  • 1/4 ч. ложки корицы,
  • сахар по вкусу,
  • 1 полоска лимонной цедры длиной около 4 см.

Нагрев молока
Налейте молоко в сотейник и поставьте на плиту. Подогревайте его, пока оно не станет горячим.

Добавление ингредиентов
Добавьте в молоко какао-порошок, корицу, сахар и лимонную цедру. Перемешайте содержимое.

Доведение до кипения
Доведите смесь до повторного закипания.

Настаивание
Уберите сотейник с плиты, накройте крышкой и дайте напитку настояться несколько минут.

Завершающий этап
Удалите цедру лимона, затем разлейте какао по чашкам или кружкам.

Вкус и аромат

Лимонная цедра придаёт какао тонкую кисло-горькую нотку, делая напиток более выразительным. Его яркий аромат и изысканный вкус станут настоящим открытием для любителей экспериментов.

Уточнения

Кака́о или шокола́дное де́рево, или какао настоящее (лат. Theobrōma cacāo) — вид вечнозелёных деревьев из рода Теоброма (Theobroma). Ранее этот род включался в семейство Стеркулиевые (Sterculiaceae), сейчас его относят к подсемейству Byttnerioideae семейства Мальвовые (Malvaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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