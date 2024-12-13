Икра из селёдки и крабовых палочек: недорогие рецепты для стола

Красная икра — это вкусное и праздничное угощение, но её высокая цена делает деликатес недоступным для многих. Однако Новый год без бутербродов с икрой теряет свой особенный шарм. Что же делать, если хочется сохранить праздничный вкус, но не тратить много денег? Выход есть — приготовить вкусные заменители, которые порадуют всех за столом.
Простой и доступный рецепт позволяет создать закуску, которая по вкусу не уступает настоящей икре:
Если хотите попробовать что-то другое, используйте этот быстрый рецепт:
Эта закуска тоже прекрасно подходит для новогоднего стола и сохранит атмосферу праздника.
Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.
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