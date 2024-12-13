Икра из селёдки и крабовых палочек: недорогие рецепты для стола

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Красная икра — это вкусное и праздничное угощение, но её высокая цена делает деликатес недоступным для многих. Однако Новый год без бутербродов с икрой теряет свой особенный шарм. Что же делать, если хочется сохранить праздничный вкус, но не тратить много денег? Выход есть — приготовить вкусные заменители, которые порадуют всех за столом.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Как сделать "ложную" икру

Простой и доступный рецепт позволяет создать закуску, которая по вкусу не уступает настоящей икре:

Подготовьте ингредиенты

Возьмите одну очищенную селёдку, удалив из неё внутренности, кожу и кости. Нарежьте её на кусочки.

Возьмите одну очищенную селёдку, удалив из неё внутренности, кожу и кости. Нарежьте её на кусочки. Добавьте овощи и сыры

Сварите одну морковку, подготовьте два плавленых сырка и 100 г замороженного сливочного масла.

Сварите одну морковку, подготовьте два плавленых сырка и 100 г замороженного сливочного масла. Смешайте всё

Пропустите селёдку, морковку, сырки и масло через мясорубку. Полученную массу тщательно перемешайте.

Пропустите селёдку, морковку, сырки и масло через мясорубку. Полученную массу тщательно перемешайте. Охладите

Поставьте смесь в холодильник на 30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Поставьте смесь в холодильник на 30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным. Подайте на стол

Намажьте готовую массу на ломтики батона. Результат — вкусная закуска, которая легко заменит бутерброды с красной икрой.

Альтернатива из крабовых палочек

Если хотите попробовать что-то другое, используйте этот быстрый рецепт:

Измельчите в блендере крабовые палочки и тёртый твёрдый сыр.

Смешайте получившуюся массу с икрой мойвы.

Эта закуска тоже прекрасно подходит для новогоднего стола и сохранит атмосферу праздника.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

