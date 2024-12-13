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Икра из селёдки и крабовых палочек: недорогие рецепты для стола

1:38
Еда

Красная икра — это вкусное и праздничное угощение, но её высокая цена делает деликатес недоступным для многих. Однако Новый год без бутербродов с икрой теряет свой особенный шарм. Что же делать, если хочется сохранить праздничный вкус, но не тратить много денег? Выход есть — приготовить вкусные заменители, которые порадуют всех за столом.

Красная икра
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красная икра

Как сделать "ложную" икру

Простой и доступный рецепт позволяет создать закуску, которая по вкусу не уступает настоящей икре:

  • Подготовьте ингредиенты
    Возьмите одну очищенную селёдку, удалив из неё внутренности, кожу и кости. Нарежьте её на кусочки.
  • Добавьте овощи и сыры
    Сварите одну морковку, подготовьте два плавленых сырка и 100 г замороженного сливочного масла.
  • Смешайте всё
    Пропустите селёдку, морковку, сырки и масло через мясорубку. Полученную массу тщательно перемешайте.
  • Охладите
    Поставьте смесь в холодильник на 30 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.
  • Подайте на стол
    Намажьте готовую массу на ломтики батона. Результат — вкусная закуска, которая легко заменит бутерброды с красной икрой.

Альтернатива из крабовых палочек

Если хотите попробовать что-то другое, используйте этот быстрый рецепт:

  • Измельчите в блендере крабовые палочки и тёртый твёрдый сыр.
  • Смешайте получившуюся массу с икрой мойвы.

Эта закуска тоже прекрасно подходит для новогоднего стола и сохранит атмосферу праздника.

Уточнения

Кра́сная икра́ — икра лососёвых видов рыб, таких как тихоокеанские лососи (горбуша, кета, нерка, кижуч), атлантический лосось (сёмга), форель и её различные формы (палья и проч.), кумжа (в том числе каспийский лосось), таймень, и других.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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