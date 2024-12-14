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Добавьте в традиционный крабовый салат два новых ингредиента, и ваши гости будут от него в восторге

1:21
Еда

Этот салат — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом морепродуктов и свежих овощей. Он прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов, которые можно найти в любом магазине — ну кроме, разве что, красной рыбы. Но Новый год ведь на то и Новый год, чтобы немного себя побаловать!

Крабовый салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крабовый салат

Ингредиенты:

  • слабосолёная красная рыба — 150 г;
  • крабовые палочки — 100 г;
  • огурец свежий — 1-2 шт.;
  • яйцо куриное — 3-4 шт.;
  • кукуруза консервированная — 200 г;
  • рис — 0,5 стакана;
  • яблоко — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — для украшения;
  • сыр — по желанию.

Для замены майонеза: сметана или греческий йогурт с горчицей.

Приготовление:

  1. Отварите рис и яйца вкрутую, остудите.
  2. Нарежьте рыбу и крабовые палочки небольшими кусочками.
  3. Нарежьте огурцы, яйца и яблоко кубиками.
  4. Соедините все ингредиенты в салатнике, посолите и заправьте майонезом или сметаной с горчицей.
  5. Оставьте салат в холодильнике на полчаса для пропитки.
  6. Украсьте зеленью и при желании посыпьте тёртым сыром.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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