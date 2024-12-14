Добавьте в традиционный крабовый салат два новых ингредиента, и ваши гости будут от него в восторге

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом морепродуктов и свежих овощей. Он прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов, которые можно найти в любом магазине — ну кроме, разве что, красной рыбы. Но Новый год ведь на то и Новый год, чтобы немного себя побаловать!

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крабовый салат

Ингредиенты:

слабосолёная красная рыба — 150 г;

крабовые палочки — 100 г;

огурец свежий — 1-2 шт.;

яйцо куриное — 3-4 шт.;

кукуруза консервированная — 200 г;

рис — 0,5 стакана;

яблоко — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу;

зелень — для украшения;

сыр — по желанию.

Для замены майонеза: сметана или греческий йогурт с горчицей.

Приготовление:

Отварите рис и яйца вкрутую, остудите. Нарежьте рыбу и крабовые палочки небольшими кусочками. Нарежьте огурцы, яйца и яблоко кубиками. Соедините все ингредиенты в салатнике, посолите и заправьте майонезом или сметаной с горчицей. Оставьте салат в холодильнике на полчаса для пропитки. Украсьте зеленью и при желании посыпьте тёртым сыром.

Приятного аппетита!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

