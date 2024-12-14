Добавьте в традиционный крабовый салат два новых ингредиента, и ваши гости будут от него в восторге

Этот салат — идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться вкусом морепродуктов и свежих овощей. Он прост в приготовлении и состоит из доступных ингредиентов, которые можно найти в любом магазине — ну кроме, разве что, красной рыбы. Но Новый год ведь на то и Новый год, чтобы немного себя побаловать!
Ингредиенты:
Для замены майонеза: сметана или греческий йогурт с горчицей.
Приготовление:
Приятного аппетита!
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