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Хрустящие и аппетитные: советы по приготовлению драников

1:25
Еда

Драники — это любимое многими блюдо, славящееся своей простотой и великолепным вкусом. Однако приготовление драников иногда сопровождается неприятной проблемой: картофель темнеет, и внешний вид блюда портится. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь проверенными хитростями.

Драники из тыквы
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Драники из тыквы

Секреты идеальных драников

  • Выбирайте правильный картофель
    Для приготовления драников лучше всего подходят жёлтые сорта картофеля. Они реже темнеют и придают блюду красивый золотистый оттенок.
  • Добавьте лук
    Натрите одну луковицу и смешайте её с картофельной массой. Лук предотвращает потемнение картофеля и делает массу более ароматной.
  • Отжимайте лишнюю влагу
    После смешивания картофеля и лука отожмите массу, чтобы убрать излишки жидкости. Это действие не влияет на цвет, но поможет сократить количество муки, необходимой для теста, и сделать текстуру драников более хрустящей.
  • Добавьте сметану
    Небольшая хитрость: добавьте 2 столовые ложки сметаны на каждые 500 г картофеля. Это не только улучшит внешний вид блюда, но и сделает его вкус более нежным и мягким.

Следуя этим рекомендациям, вы получите не только аппетитные на вид, но и удивительно вкусные драники, которые придутся по вкусу всем вашим близким.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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