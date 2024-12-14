Паэлья с креветками может стать хорошей альтернативой мясу с картошкой на новогоднем столе

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Паэлья с креветками — идеальное блюдо для новогоднего стола. Это яркое и сытное кушанье порадует гостей своим вкусом и ароматом, а также создаст атмосферу праздника. Попробуйте приготовить паэлью по нашему рецепту и удивите своих близких этим изысканным угощением.

Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/shisho_1975, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паэлья с креветками

Паэлья с креветками — это вкусное и яркое блюдо, которое часто готовится для большой компании.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

600 г очищенных королевских креветок;

400 г риса (желательно бомба);

40 мл растительного масла;

5 зубчиков чеснока;

1 головка репчатого лука;

2 столовые ложки замороженного зелёного горошка;

¼ чайной ложки шафрана;

3 помидора среднего размера;

1 лимон;

соль и чёрный перец по вкусу;

10 оливок;

вода (примерно 3 стакана).

Процесс приготовления:

Нарежьте репчатый лук и чеснок мелкими кубиками. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук и чеснок. Удалите кожицу с помидоров, удалите жидкую часть с семенами и нарежьте мякоть тонкими кубиками. Отправьте помидоры в сковороду к луку и чесноку. Разведите шафран в воде, добавьте соль и чёрный перец. Доведите смесь до кипения и вылейте в сковороду с овощами. Выложите рис в бульон и распределите его равномерным слоем. Не перемешивайте! Доведите воду до кипения ещё раз. Выложите креветки в сковороду. Готовьте блюдо на минимальном огне 10 минут, закрыв сковороду крышкой. Нарежьте оливки колечками и добавьте их вместе с зелёным горошком в сковороду. Готовьте ещё 1 минуту на максимальном огне. Снимите сковороду с огня и оставьте блюдо на 15 минут. Подавайте горячую паэлью к столу, дополнив ломтиками лимона.

Уточнения

Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится «паэ́йя») — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.

