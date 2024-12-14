Паэлья с креветками может стать хорошей альтернативой мясу с картошкой на новогоднем столе

Паэлья с креветками — идеальное блюдо для новогоднего стола. Это яркое и сытное кушанье порадует гостей своим вкусом и ароматом, а также создаст атмосферу праздника. Попробуйте приготовить паэлью по нашему рецепту и удивите своих близких этим изысканным угощением.
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/shisho_1975, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паэлья с креветками
Паэлья с креветками — это вкусное и яркое блюдо, которое часто готовится для большой компании.
Вам потребуются следующие ингредиенты:
600 г очищенных королевских креветок;
400 г риса (желательно бомба);
40 мл растительного масла;
5 зубчиков чеснока;
1 головка репчатого лука;
2 столовые ложки замороженного зелёного горошка;
¼ чайной ложки шафрана;
3 помидора среднего размера;
1 лимон;
соль и чёрный перец по вкусу;
10 оливок;
вода (примерно 3 стакана).
Процесс приготовления:
Нарежьте репчатый лук и чеснок мелкими кубиками.
Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук и чеснок.
Удалите кожицу с помидоров, удалите жидкую часть с семенами и нарежьте мякоть тонкими кубиками. Отправьте помидоры в сковороду к луку и чесноку.
Разведите шафран в воде, добавьте соль и чёрный перец. Доведите смесь до кипения и вылейте в сковороду с овощами.
Выложите рис в бульон и распределите его равномерным слоем. Не перемешивайте! Доведите воду до кипения ещё раз.
Выложите креветки в сковороду. Готовьте блюдо на минимальном огне 10 минут, закрыв сковороду крышкой.
Нарежьте оливки колечками и добавьте их вместе с зелёным горошком в сковороду. Готовьте ещё 1 минуту на максимальном огне.
Снимите сковороду с огня и оставьте блюдо на 15 минут.
Подавайте горячую паэлью к столу, дополнив ломтиками лимона.
Уточнения
Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится «паэ́йя») — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.