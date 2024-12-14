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Паэлья с креветками может стать хорошей альтернативой мясу с картошкой на новогоднем столе

2:00
Еда

Паэлья с креветками — идеальное блюдо для новогоднего стола. Это яркое и сытное кушанье порадует гостей своим вкусом и ароматом, а также создаст атмосферу праздника. Попробуйте приготовить паэлью по нашему рецепту и удивите своих близких этим изысканным угощением.

Паэлья с креветками
Фото: flickr.com by https://www.flickr.com/photos/shisho_1975, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паэлья с креветками

Паэлья с креветками — это вкусное и яркое блюдо, которое часто готовится для большой компании.

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 600 г очищенных королевских креветок;
  • 400 г риса (желательно бомба);
  • 40 мл растительного масла;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 2 столовые ложки замороженного зелёного горошка;
  • &frac14 чайной ложки шафрана;
  • 3 помидора среднего размера;
  • 1 лимон;
  • соль и чёрный перец по вкусу;
  • 10 оливок;
  • вода (примерно 3 стакана).

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте репчатый лук и чеснок мелкими кубиками.
  2. Разогрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук и чеснок.
  3. Удалите кожицу с помидоров, удалите жидкую часть с семенами и нарежьте мякоть тонкими кубиками. Отправьте помидоры в сковороду к луку и чесноку.
  4. Разведите шафран в воде, добавьте соль и чёрный перец. Доведите смесь до кипения и вылейте в сковороду с овощами.
  5. Выложите рис в бульон и распределите его равномерным слоем. Не перемешивайте! Доведите воду до кипения ещё раз.
  6. Выложите креветки в сковороду. Готовьте блюдо на минимальном огне 10 минут, закрыв сковороду крышкой.
  7. Нарежьте оливки колечками и добавьте их вместе с зелёным горошком в сковороду. Готовьте ещё 1 минуту на максимальном огне.
  8. Снимите сковороду с огня и оставьте блюдо на 15 минут.
  9. Подавайте горячую паэлью к столу, дополнив ломтиками лимона.

Уточнения

Паэ́лья (кат. paella [paˈeʎa], произносится «паэ́йя») — национальное испанское и валенсийское блюдо из риса, подкрашенного шафраном, с добавлением оливкового масла.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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