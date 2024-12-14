Лёгкий, но сытный гречневый суп с грибами можно тем, кто сидит на диете или не ест мясо

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречневый суп с грибами — это ароматное и сытное первое блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Это идеальный вариант для уютного домашнего обеда или ужина.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грибной суп

Немаловажно и то, что это вкусное и питательное первое блюдо несложно приготовить.

Ингредиенты:

свежие грибы — 300 г;

картофель — 3 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

вода — 1 л;

сметана — 2 ст. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль и перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

Нарежьте грибы небольшими кусочками и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки. Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте овощи кубиками, а лук мелко порубите. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте картофель и варите 10 минут. Затем добавьте грибы, лук и морковь. Варите суп ещё 15 минут. За 5 минут до готовности добавьте сметану, лавровый лист, соль и перец.

Суп готов, он получается аппетитный и очень ароматным.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.



Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

