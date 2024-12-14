Лёгкий, но сытный гречневый суп с грибами можно тем, кто сидит на диете или не ест мясо

Гречневый суп с грибами — это ароматное и сытное первое блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Это идеальный вариант для уютного домашнего обеда или ужина.
Немаловажно и то, что это вкусное и питательное первое блюдо несложно приготовить.
Ингредиенты:
Процесс приготовления:
Суп готов, он получается аппетитный и очень ароматным.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.