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Лёгкий, но сытный гречневый суп с грибами можно тем, кто сидит на диете или не ест мясо

1:12
Еда

Гречневый суп с грибами — это ароматное и сытное первое блюдо, которое придётся по вкусу всей семье. Это идеальный вариант для уютного домашнего обеда или ужина.

Грибной суп
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Грибной суп

Немаловажно и то, что это вкусное и питательное первое блюдо несложно приготовить.

Ингредиенты:

  • свежие грибы — 300 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • вода — 1 л;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • соль и перец — по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте грибы небольшими кусочками и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.
  2. Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте овощи кубиками, а лук мелко порубите.
  3. Вскипятите воду в кастрюле, добавьте картофель и варите 10 минут.
  4. Затем добавьте грибы, лук и морковь. Варите суп ещё 15 минут.
  5. За 5 минут до готовности добавьте сметану, лавровый лист, соль и перец.

Суп готов, он получается аппетитный и очень ароматным.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Гре́чка — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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