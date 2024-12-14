Превращаем традиционный оливье в диетический, заменив всего два ингредиента на более лёгкие

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетический оливье с курицей — отличная альтернатива традиционному рецепту для тех, кто придерживается диеты. Вместо колбасы используется куриное мясо, а заправка состоит не из майонеза, а из греческого йогурта и низкокалорийной сметаны.

Фото: commons.wikimedia.org by Carlosdisogra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Оливье

Чтобы приготовить диетический "Оливье", вам понадобятся следующие ингредиенты:

3-4 картофелины;

1 морковь;

1-2 солёных огурца;

1-2 свежих огурца;

150 г консервированного горошка;

150 г куриного филе;

греческий йогурт и низкокалорийная сметана — по вкусу;

соль по вкусу.

Процесс приготовления:

Отварите картофель, морковь и куриное филе до готовности. Остудите овощи и мясо. Нарежьте картофель, морковь, огурцы и куриное филе кубиками. Добавьте горошек. Заправьте салат смесью греческого йогурта и сметаны невысокой жирности (лучше всего 10%). Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

