Превращаем традиционный оливье в диетический, заменив всего два ингредиента на более лёгкие

Диетический оливье с курицей — отличная альтернатива традиционному рецепту для тех, кто придерживается диеты. Вместо колбасы используется куриное мясо, а заправка состоит не из майонеза, а из греческого йогурта и низкокалорийной сметаны.
Чтобы приготовить диетический "Оливье", вам понадобятся следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Приятного аппетита!
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
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