Сочные котлетки из трески: добавьте в них немного белого хлеба и молока для нежности, а зелени — для яркости

Рыбные котлеты с зелёным луком — это вкусное и лёгкое блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или обеда. Это простое и доступное блюдо готовится из филе трески, белого хлеба, молока, зелёного лука, свежего укропа, куриного яйца, панировочных сухарей и растительного масла. Процесс приготовления занимает всего около получаса.
Ингредиенты:
Приготовление:
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.
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