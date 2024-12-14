Сочные котлетки из трески: добавьте в них немного белого хлеба и молока для нежности, а зелени — для яркости

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Рыбные котлеты с зелёным луком — это вкусное и лёгкое блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или обеда. Это простое и доступное блюдо готовится из филе трески, белого хлеба, молока, зелёного лука, свежего укропа, куриного яйца, панировочных сухарей и растительного масла. Процесс приготовления занимает всего около получаса.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рыбные котлеты

Ингредиенты:

филе трески — 400 г;

белый хлеб — 50 г;

молоко — 100 мл;

зелёный лук — 20 г;

свежий укроп — 15 г;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 50 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Измельчите филе трески с помощью мясорубки и добавьте размоченный в молоке белый хлеб. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, смешайте с рыбным фаршем, добавьте яйцо, соль и перец. Сформируйте небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях. Обжарьте котлеты на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые котлетки получаются мягкими и сочными.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.



Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых.

