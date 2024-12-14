Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайская полиция ужесточает меры после нападения туриста
Почему горячий чай опасен для здоровья
Миграция филлера: как решить проблему быстро и безопасно
Превращаем традиционный оливье в диетический, заменив всего два ингредиента на более лёгкие
Полив огурцов, который работает: суперсредство из дрожжей и чеснока
В Японии разработали человеческую стиральную машину
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Антифриз — что скрывается за ярким цветом
Хейли Бибер показала своё отношение к помолвке Селены Гомес и Бенни Бланко

Сочные котлетки из трески: добавьте в них немного белого хлеба и молока для нежности, а зелени — для яркости

1:17
Еда

Рыбные котлеты с зелёным луком — это вкусное и лёгкое блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного ужина или обеда. Это простое и доступное блюдо готовится из филе трески, белого хлеба, молока, зелёного лука, свежего укропа, куриного яйца, панировочных сухарей и растительного масла. Процесс приготовления занимает всего около получаса.

Рыбные котлеты
Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыбные котлеты

Ингредиенты:

  • филе трески — 400 г;
  • белый хлеб — 50 г;
  • молоко — 100 мл;
  • зелёный лук — 20 г;
  • свежий укроп — 15 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — 50 г;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Измельчите филе трески с помощью мясорубки и добавьте размоченный в молоке белый хлеб.
  2. Мелко нарежьте зелёный лук и укроп, смешайте с рыбным фаршем, добавьте яйцо, соль и перец.
  3. Сформируйте небольшие котлетки и обваляйте их в панировочных сухарях.
  4. Обжарьте котлеты на сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
    Готовые котлетки получаются мягкими и сочными.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Атланти́ческая треска́ (лат. Gadus morhua) — вид лучепёрых рыб семейства тресковых. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Старость не в радость: учёные выяснили в каком возрасте ваш питомец становится пожилым
Наука и техника
Старость не в радость: учёные выяснили в каком возрасте ваш питомец становится пожилым Аудио 
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Наука и техника
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Почему увеличивается расход масла в двигателе
В США оценили разработанный в РФ двигатель для истребителя Су-57М
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Последние материалы
Тайская полиция ужесточает меры после нападения туриста
Почему горячий чай опасен для здоровья
Миграция филлера: как решить проблему быстро и безопасно
Превращаем традиционный оливье в диетический, заменив всего два ингредиента на более лёгкие
Полив огурцов, который работает: суперсредство из дрожжей и чеснока
В Японии разработали человеческую стиральную машину
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Антифриз — что скрывается за ярким цветом
Хейли Бибер показала своё отношение к помолвке Селены Гомес и Бенни Бланко
Сражение с медведкой: ловушки, которые помогут вам победить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.