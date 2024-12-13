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Восхитительно-нежный десерт без муки, яиц и выпечки готовится очень быстро и просто

Еда

Этот быстрый и вкусный десерт без использования яиц и муки обладает потрясающим вкусом. Он готовится легко и быстро. Нежный, сытный и сладкий, он идеально подходит для лёгкого завтрака или подачи на праздничный стол. Вы можете добавить к нему ягоды или фрукты, если хотите.

Греческий йогурт с ягодами и орехами
Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Греческий йогурт с ягодами и орехами

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 6-8 печений "Орео";
  • 50 г шоколада и 50 мл сливок (20%);
  • 200 г маскарпоне;
  • 1-2 чайные ложки сахарной пудры (по вкусу);
  • 100 мл сливок (20-30%).

Приготовление:

  1. Измельчите печенье "Орео" на небольшие кусочки и положите их на дно двух креманок.
  2. Добавьте к маскарпоне сахарную пудру (1-2 чайные ложки) и сливки (100 мл). Взбейте всё миксером до образования крепкой пены.
  3. Переложите смесь в кондитерский мешок и выложите крем поверх печенья в креманках.
  4. Растопите шоколад, добавив к нему сливки (50 мл). Полейте десерт шоколадом. При желании украсьте орехами или ягодами.

Вкусный и нежный десерт готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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