Восхитительно-нежный десерт без муки, яиц и выпечки готовится очень быстро и просто

Этот быстрый и вкусный десерт без использования яиц и муки обладает потрясающим вкусом. Он готовится легко и быстро. Нежный, сытный и сладкий, он идеально подходит для лёгкого завтрака или подачи на праздничный стол. Вы можете добавить к нему ягоды или фрукты, если хотите.
Ингредиенты (на 2 порции):
Приготовление:
Вкусный и нежный десерт готов. Приятного аппетита!
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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