Восхитительно-нежный десерт без муки, яиц и выпечки готовится очень быстро и просто

Этот быстрый и вкусный десерт без использования яиц и муки обладает потрясающим вкусом. Он готовится легко и быстро. Нежный, сытный и сладкий, он идеально подходит для лёгкого завтрака или подачи на праздничный стол. Вы можете добавить к нему ягоды или фрукты, если хотите.

Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Греческий йогурт с ягодами и орехами

Ингредиенты (на 2 порции):

6-8 печений "Орео";

50 г шоколада и 50 мл сливок (20%);

200 г маскарпоне;

1-2 чайные ложки сахарной пудры (по вкусу);

100 мл сливок (20-30%).

Приготовление:

Измельчите печенье "Орео" на небольшие кусочки и положите их на дно двух креманок. Добавьте к маскарпоне сахарную пудру (1-2 чайные ложки) и сливки (100 мл). Взбейте всё миксером до образования крепкой пены. Переложите смесь в кондитерский мешок и выложите крем поверх печенья в креманках. Растопите шоколад, добавив к нему сливки (50 мл). Полейте десерт шоколадом. При желании украсьте орехами или ягодами.

Вкусный и нежный десерт готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

