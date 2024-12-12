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Новогодние блюда без лишних калорий: секреты диетических рецептов

1:44
Еда

Традиционные новогодние блюда можно сделать менее калорийными, сохранив их вкус и праздничный вид. Для этого достаточно внести небольшие изменения в рецепты.

Новогодний стол
Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новогодний стол

Салаты:

  • Оливье: Замените колбасу на отварную куриную грудку, а солёные огурцы — на свежие. Заправьте салат смесью сметаны и натурального йогурта вместо майонеза.
  • Селёдка под шубой: Вместо майонеза используйте соус на основе сметаны с добавлением горчицы и лимонного сока. Это снизит калорийность блюда.

Горячие блюда:

  • Мясо по-французски: Замените свинину на более постное мясо, например, говядину или индейку. Используйте меньше сыра и майонеза, отдавая предпочтение нежирным соусам.
  • Запечённая утка: Утка — достаточно жирное мясо. Альтернативой может стать запечённая курица с яблоками, которая будет менее калорийной и легче для пищеварения.

Закуски:

  • Бутерброды с икрой: Вместо сливочного масла используйте сыр рикотта или творожный сыр. Это уменьшит содержание жиров и калорий.

Общие рекомендации:

  • Заправки: Майонез можно заменить на смеси из натурального йогурта, сметаны и горчицы. Добавление свежих трав и специй улучшит вкус и снизит калорийность. E1
  • Способы приготовления: Предпочитайте запекание, тушение или приготовление на пару вместо жарки в масле. Это поможет сохранить вкус блюд и уменьшить их калорийность.

Следуя этим советам, вы сможете насладиться любимыми новогодними блюдами без лишних калорий и сохранить здоровье.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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