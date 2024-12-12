Новогодние блюда без лишних калорий: секреты диетических рецептов

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Традиционные новогодние блюда можно сделать менее калорийными, сохранив их вкус и праздничный вид. Для этого достаточно внести небольшие изменения в рецепты.

Фото: commons.wikimedia.org by Klkammerzell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Новогодний стол

Салаты:

Оливье : Замените колбасу на отварную куриную грудку, а солёные огурцы — на свежие. Заправьте салат смесью сметаны и натурального йогурта вместо майонеза.

: Замените колбасу на отварную куриную грудку, а солёные огурцы — на свежие. Заправьте салат смесью сметаны и натурального йогурта вместо майонеза. Селёдка под шубой: Вместо майонеза используйте соус на основе сметаны с добавлением горчицы и лимонного сока. Это снизит калорийность блюда.

Горячие блюда:

Мясо по-французски : Замените свинину на более постное мясо, например, говядину или индейку. Используйте меньше сыра и майонеза, отдавая предпочтение нежирным соусам.

: Замените свинину на более постное мясо, например, говядину или индейку. Используйте меньше сыра и майонеза, отдавая предпочтение нежирным соусам. Запечённая утка: Утка — достаточно жирное мясо. Альтернативой может стать запечённая курица с яблоками, которая будет менее калорийной и легче для пищеварения.

Закуски:

Бутерброды с икрой: Вместо сливочного масла используйте сыр рикотта или творожный сыр. Это уменьшит содержание жиров и калорий.

Общие рекомендации:

Заправки : Майонез можно заменить на смеси из натурального йогурта, сметаны и горчицы. Добавление свежих трав и специй улучшит вкус и снизит калорийность. E1

: Майонез можно заменить на смеси из натурального йогурта, сметаны и горчицы. Добавление свежих трав и специй улучшит вкус и снизит калорийность. E1 Способы приготовления: Предпочитайте запекание, тушение или приготовление на пару вместо жарки в масле. Это поможет сохранить вкус блюд и уменьшить их калорийность.

Следуя этим советам, вы сможете насладиться любимыми новогодними блюдами без лишних калорий и сохранить здоровье.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.



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