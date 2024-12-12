3 причины, почему вместе с эспрессо подают стакан воды

Иногда вместе с чашечкой эспрессо подают стакан воды. Оказывается, для этого есть как минимум 3 причины.
Первая из них состоит в том, что глоток воды перед употреблением кофе помогает очистить вкус.
Вторая причина — физиологическая. Кофе, особенно эспрессо, богат кофеином, веществом с мочегонными свойствами, которое может способствовать обезвоживанию организма, поэтому стакан воды помогает компенсировать этот эффект. Эта практика особенно актуальна в жарких регионах, где воздействие обезвоживания может быть усилено.
Третья — культурная. Эта традиция берёт своё начало в Италии — родине эспрессо. В этой стране предложение стакана воды вместе с кофе является знаком уважения и гостеприимства. Это ритуал, глубоко укоренившийся в итальянских кафе.
Эспре́ссо (от итал. espresso) — метод приготовления кофе путём прохождения горячей воды (92-96 °C) под давлением (около 9 бар) через фильтр с молотым кофе.
Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.
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