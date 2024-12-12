3 причины, почему вместе с эспрессо подают стакан воды

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда вместе с чашечкой эспрессо подают стакан воды. Оказывается, для этого есть как минимум 3 причины.

Фото: commons.wikimedia.org by Бенрейс, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Эспрессо с водой, сахаром и печеньем

Первая из них состоит в том, что глоток воды перед употреблением кофе помогает очистить вкус.

Вторая причина — физиологическая. Кофе, особенно эспрессо, богат кофеином, веществом с мочегонными свойствами, которое может способствовать обезвоживанию организма, поэтому стакан воды помогает компенсировать этот эффект. Эта практика особенно актуальна в жарких регионах, где воздействие обезвоживания может быть усилено.

Третья — культурная. Эта традиция берёт своё начало в Италии — родине эспрессо. В этой стране предложение стакана воды вместе с кофе является знаком уважения и гостеприимства. Это ритуал, глубоко укоренившийся в итальянских кафе.

Уточнения

Эспре́ссо (от итал. espresso) — метод приготовления кофе путём прохождения горячей воды (92-96 °C) под давлением (около 9 бар) через фильтр с молотым кофе.



Обезво́живание органи́зма (лат. exsiccosis, дегидратация, гипогидратация, гипогидрия, эксикоз) — патологическое состояние организма, вызванное уменьшением количества воды в нём ниже физиологической нормы, сопровождающееся нарушениями метаболизма.

