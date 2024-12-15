Не кладите это в посудомойку: советы по уходу за кухонной утварью

Посудомоечная машина — удобный помощник на кухне, способный вымыть множество видов посуды. Однако есть предметы, которые категорически не рекомендуется мыть в ней, чтобы не повредить их или саму технику. Вот основные категории посуды и кухонных инструментов, которым лучше найти другой способ ухода.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка
1. Острые ножи и режущие инструменты
Ножи с острыми лезвиями не стоит мыть в посудомоечной машине.
Почему опасно
Они могут притупиться из-за агрессивных моющих средств.
Лезвия из углеродистой стали могут заржаветь.
Неправильно размещенные ножи могут повредить детали посудомойки или порезать руки.
Столовые ножи также тускнеют после многократного мытья в машине.
2. Посуда из неподходящих металлов
Алюминий. Легко тускнеет, покрывается пятнами и теряет защитное покрытие из-за моющих средств.
Чугун и углеродистая сталь. Быстро ржавеют; чугунные изделия лучше просто протирать.
Медь и латунь. Потеряют блеск и станут тусклыми.
Эмалированная посуда. Эмаль со временем повреждается и теряет защитные свойства.
Антипригарные сковороды. Антипригарный слой легко повреждается в посудомоечной машине, поэтому их лучше мыть вручную.
3. Хрупкая посуда и изделия с декоративными элементами
Дорогой фарфор и стекло. Могут треснуть, а позолота — смыться.
Хрусталь. Легко ломается, теряет блеск и становится мутным.
Чашки и кружки с ручной росписью или позолотой. Их декоративные элементы со временем стираются.
4. Деревянные предметы
Разделочные доски, ложки, лопатки, салатники. Дерево впитывает влагу, что приводит к его деформации, трещинам и разрушению.
5. Предметы с движущимися деталями
Мясорубки, мельницы для перца, тёрки, паста-машинки. Вода и моющее средство не смогут добраться до сложных уголков, а металлические части могут заржаветь. Крышки скороварок. Уплотнительные элементы могут деформироваться.
6. Каменные изделия
Мраморные или сланцевые доски и блюда. Камень не переносит длительного воздействия влаги и моющих средств.
Список запрещенных предметов для посудомоечной машины
Алюминиевая кухонная посуда и противни
Антипригарные сковороды
Деревянные разделочные доски, ложки, миски
Медная и латунная посуда
Чугунные изделия
Хрустальные бокалы
Ножи с острыми лезвиями
Кухонные инструменты с движущимися деталями
Как продлить срок службы посуды
Если вы сомневаетесь, можно ли загружать предмет в посудомойку, проверьте инструкцию или выберите ручную мойку. Это поможет сохранить функциональность и внешний вид вашей посуды.
Уточнения
Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.