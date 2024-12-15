Не кладите это в посудомойку: советы по уходу за кухонной утварью

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Посудомоечная машина — удобный помощник на кухне, способный вымыть множество видов посуды. Однако есть предметы, которые категорически не рекомендуется мыть в ней, чтобы не повредить их или саму технику. Вот основные категории посуды и кухонных инструментов, которым лучше найти другой способ ухода.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky посудомойка

1. Острые ножи и режущие инструменты

Ножи с острыми лезвиями не стоит мыть в посудомоечной машине.

Почему опасно

Они могут притупиться из-за агрессивных моющих средств.

Лезвия из углеродистой стали могут заржаветь.

Неправильно размещенные ножи могут повредить детали посудомойки или порезать руки.

Столовые ножи также тускнеют после многократного мытья в машине.

2. Посуда из неподходящих металлов

Алюминий. Легко тускнеет, покрывается пятнами и теряет защитное покрытие из-за моющих средств.

Чугун и углеродистая сталь. Быстро ржавеют; чугунные изделия лучше просто протирать.

Медь и латунь. Потеряют блеск и станут тусклыми.

Эмалированная посуда. Эмаль со временем повреждается и теряет защитные свойства.

Антипригарные сковороды. Антипригарный слой легко повреждается в посудомоечной машине, поэтому их лучше мыть вручную.

3. Хрупкая посуда и изделия с декоративными элементами

Дорогой фарфор и стекло. Могут треснуть, а позолота — смыться.

Хрусталь. Легко ломается, теряет блеск и становится мутным.

Чашки и кружки с ручной росписью или позолотой. Их декоративные элементы со временем стираются.

4. Деревянные предметы

Разделочные доски, ложки, лопатки, салатники. Дерево впитывает влагу, что приводит к его деформации, трещинам и разрушению.

5. Предметы с движущимися деталями

Мясорубки, мельницы для перца, тёрки, паста-машинки. Вода и моющее средство не смогут добраться до сложных уголков, а металлические части могут заржаветь.

Крышки скороварок. Уплотнительные элементы могут деформироваться.

6. Каменные изделия

Мраморные или сланцевые доски и блюда. Камень не переносит длительного воздействия влаги и моющих средств.

Список запрещенных предметов для посудомоечной машины

Алюминиевая кухонная посуда и противни Антипригарные сковороды Деревянные разделочные доски, ложки, миски Медная и латунная посуда Чугунные изделия Хрустальные бокалы Ножи с острыми лезвиями Кухонные инструменты с движущимися деталями

Как продлить срок службы посуды

Если вы сомневаетесь, можно ли загружать предмет в посудомойку, проверьте инструкцию или выберите ручную мойку. Это поможет сохранить функциональность и внешний вид вашей посуды.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.



