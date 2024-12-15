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Не кладите это в посудомойку: советы по уходу за кухонной утварью

3:10
Еда

Посудомоечная машина — удобный помощник на кухне, способный вымыть множество видов посуды. Однако есть предметы, которые категорически не рекомендуется мыть в ней, чтобы не повредить их или саму технику. Вот основные категории посуды и кухонных инструментов, которым лучше найти другой способ ухода.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

1. Острые ножи и режущие инструменты

Ножи с острыми лезвиями не стоит мыть в посудомоечной машине.

Почему опасно

  • Они могут притупиться из-за агрессивных моющих средств.
  • Лезвия из углеродистой стали могут заржаветь.
  • Неправильно размещенные ножи могут повредить детали посудомойки или порезать руки.
  • Столовые ножи также тускнеют после многократного мытья в машине.

2. Посуда из неподходящих металлов

  • Алюминий. Легко тускнеет, покрывается пятнами и теряет защитное покрытие из-за моющих средств.
  • Чугун и углеродистая сталь. Быстро ржавеют; чугунные изделия лучше просто протирать.
  • Медь и латунь. Потеряют блеск и станут тусклыми.
  • Эмалированная посуда. Эмаль со временем повреждается и теряет защитные свойства.
  • Антипригарные сковороды. Антипригарный слой легко повреждается в посудомоечной машине, поэтому их лучше мыть вручную.

3. Хрупкая посуда и изделия с декоративными элементами

  • Дорогой фарфор и стекло. Могут треснуть, а позолота — смыться.
  • Хрусталь. Легко ломается, теряет блеск и становится мутным.
  • Чашки и кружки с ручной росписью или позолотой. Их декоративные элементы со временем стираются.

4. Деревянные предметы

Разделочные доски, ложки, лопатки, салатники. Дерево впитывает влагу, что приводит к его деформации, трещинам и разрушению.

5. Предметы с движущимися деталями

Мясорубки, мельницы для перца, тёрки, паста-машинки. Вода и моющее средство не смогут добраться до сложных уголков, а металлические части могут заржаветь.
Крышки скороварок. Уплотнительные элементы могут деформироваться.

6. Каменные изделия

Мраморные или сланцевые доски и блюда. Камень не переносит длительного воздействия влаги и моющих средств.

Список запрещенных предметов для посудомоечной машины

  1. Алюминиевая кухонная посуда и противни
  2. Антипригарные сковороды
  3. Деревянные разделочные доски, ложки, миски
  4. Медная и латунная посуда
  5. Чугунные изделия
  6. Хрустальные бокалы
  7. Ножи с острыми лезвиями
  8. Кухонные инструменты с движущимися деталями

Как продлить срок службы посуды

Если вы сомневаетесь, можно ли загружать предмет в посудомойку, проверьте инструкцию или выберите ручную мойку. Это поможет сохранить функциональность и внешний вид вашей посуды.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. Применяется как в заведениях общественного питания, так и в домашних условиях.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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