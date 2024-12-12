Как не набрать лишних килограммов в новогодние праздники?

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Нутрициолог Александра Николаева рассказала, как следует питаться в новогодние праздники и не набрать лишний вес.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат оливье

Первое — это сохранить режим питания, как в обычный день, то есть обязательно должен быть завтрак, обед и ужин.

Второе — немного изменить рецепты привычных новогодних блюд, например, в оливье вместо колбасы порезать варёное мясо, а вместо консервированного горошка — свежий зелёный шоковой заморозки. Майонез лучше заменить на соус из сметаны, горчицы и нескольких капель лимонного сока.

В крабовый салат вместо риса можно положить свежую пекинскую капусту, а майонез заменить на соус, как в оливье.

По словам эксперта, от майонеза стоит отказаться и в других блюдах и закусках, например, в бутербродах с красной икрой его лучше заменить на творожный сыр, а вместо белого хлеба использовать хлебец.

На горячее надо отдать предпочтение запечённым блюдам, в идеале — рыбе. К ней можно добавить свежих овощей и зелени.

Нутрициолог рассказала, что от алкоголя лучше отказаться.

"Алкоголь — это яд. И когда мы едим и пьём, организм стремится в первую очередь избавиться от алкоголя, поэтому окисление спирта приоритетно перед другими источниками энергии, такими как углеводы и жиры. Это приводит к замедлению окисления жиров и их накоплению в виде запасов, так как жиры откладываются для дальнейшего использования", — заявила специалист.

Она также порекомендовала не забывать и про двигательную активность в период праздников, пишет Петербург2.

Уточнения

Нутрициоло́гия (от лат. nutritio — питание и греч. λόγος — учение) или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

