Духовка и температура: секрет идеальной выпечки и сочного мяса

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

"Разогрейте духовку до 200 °C" — это стандартный пункт в большинстве рецептов, который многие игнорируют, не придавая ему значения. Однако кондитер Альби Родригес рассказал, почему прогрев духовки перед использованием — важнейший этап для успеха любого блюда.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ духовой шкаф

Почему важно прогревать духовку

Температура, при которой готовится блюдо, напрямую влияет на его текстуру, вкус и внешний вид. В первые 10-15 минут после помещения продуктов в духовку происходит ключевой этап: формирование структуры теста, сохранение влаги или равномерное запекание мяса. Если духовка недостаточно прогрета, конечный результат может разочаровать.

Выпечка. Хлеб, пироги или сдоба, отправленные в холодную духовку, не поднимутся должным образом, потеряют влагу и станут плотными.

Мясо. Курица, приготовленная в непрогретой духовке, утратит сочность, а процесс готовки станет менее равномерным.

Как прогреваются разные духовки

Родригес отметил, что электрические духовки обычно нагреваются быстрее, достигая температуры 170-180 °C примерно за 10 минут. Газовым устройствам для набора тепла требуется около 20-25 минут. Однако вне зависимости от типа техники ее необходимо предварительно подготовить.

Когда можно обойтись без прогрева

Не все блюда требуют нагретой духовки. Например, чипсы, бекон и другие продукты, где важна хрустящая корочка, можно помещать в еще холодную духовку. Это помогает постепенно добиться желаемой текстуры.

Игнорировать рекомендацию прогревать духовку перед использованием не стоит. Правильная температура с самого начала готовки помогает блюдам раскрыть весь их кулинарный потенциал.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.



