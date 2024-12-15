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Эти привычки на кухне ставят здоровье под угрозу: ошибки, которые вредят здоровью

2:15
Еда

Даже свежие и качественные продукты могут стать причиной отравления, если в процессе приготовления допустить ошибки. Эксперты Роспотребнадзора по Рязанской области рассказали о шести главных промахах, которые хозяйки совершают на кухне, не осознавая их опасности.

мультиварка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
мультиварка

1. Пробовать сырой фарш на вкус

Определять уровень соли или специй в сыром фарше категорически нельзя. Такое действие несет риск заражения болезнетворными бактериями, которые могут находиться в сыром мясе. Даже сырой муке не место в рационе, поскольку она не проходит антимикробной обработки.

2. Мытье сырого мяса в раковине

Многие хозяйки привыкли промывать мясо перед приготовлением, но это лишь способствует распространению бактерий по кухне. Капли воды с микроорганизмами могут попасть на чистую посуду, столешницы и продукты, что значительно увеличивает риск отравления.

3. Пренебрежение чисткой раковины

После работы с сырыми продуктами раковину нужно тщательно мыть с использованием моющих средств. Простое ополаскивание создает только иллюзию чистоты, в то время как болезнетворные бактерии могут оставаться на поверхности.

4. Немытые фрукты и овощи

Даже если кожура фрукта не употребляется в пищу, мыть продукт необходимо. Микробы с поверхности бананов, апельсинов, гранатов или яблок могут легко попасть на руки, нож или сам продукт, а затем — в организм.

5. Недостаточная термическая обработка

Сокращение времени приготовления или нарушение технологии часто приводит к тому, что блюда остаются недоготовленными. Это не только портит вкус, но и делает еду опасной — в сырой пище могут сохраняться патогенные микроорганизмы.

6. Определение качества продуктов "на глаз"

Внешний вид продукта не всегда отражает его качество. Если срок годности неизвестен или упаковка отсутствует, лучше отказаться от использования такого продукта, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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