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Телефон и еда — несовместимы: что теряет ваш организм

1:28
Еда

Прием пищи с телефоном в руках стал привычкой для многих, но это поведение таит в себе серьезные опасности. Нутрициолог Ольга Титова рассказала, почему такие привычки могут нанести вред здоровью.

телефон во время еды
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
телефон во время еды

Чем опасна еда с телефоном

Мобильные устройства — настоящий рассадник бактерий. Они постоянно соприкасаются с руками, загрязненными поверхностями и редко дезинфицируются. Ольга Титова объяснила, что на гаджетах скапливаются микробы, которые могут вызвать пищевые отравления. Если брать телефон во время еды, есть риск переноса бактерий с экрана на пищу.

Кроме того, отвлечение на телефон мешает сосредоточиться на приеме пищи. Это приводит к плохому пережевыванию еды, нарушению пищеварения и формированию нездоровых привычек. Человек ест "на автомате", игнорируя сигналы организма о насыщении, что часто заканчивается перееданием.

Как правильно принимать пищу

Эксперт рекомендует полностью сосредотачиваться на процессе. Внимательное отношение к еде помогает мозгу правильно воспринимать сигналы тела, улучшает пищеварение и снижает вероятность переедания.

"Оставьте телефон в стороне и осознанно наслаждайтесь процессом. Это важно как для физического здоровья, так и для психоэмоционального состояния", — подчеркивает Титова.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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