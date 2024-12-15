Телефон и еда — несовместимы: что теряет ваш организм

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Прием пищи с телефоном в руках стал привычкой для многих, но это поведение таит в себе серьезные опасности. Нутрициолог Ольга Титова рассказала, почему такие привычки могут нанести вред здоровью.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ телефон во время еды

Чем опасна еда с телефоном

Мобильные устройства — настоящий рассадник бактерий. Они постоянно соприкасаются с руками, загрязненными поверхностями и редко дезинфицируются. Ольга Титова объяснила, что на гаджетах скапливаются микробы, которые могут вызвать пищевые отравления. Если брать телефон во время еды, есть риск переноса бактерий с экрана на пищу.

Кроме того, отвлечение на телефон мешает сосредоточиться на приеме пищи. Это приводит к плохому пережевыванию еды, нарушению пищеварения и формированию нездоровых привычек. Человек ест "на автомате", игнорируя сигналы организма о насыщении, что часто заканчивается перееданием.

Как правильно принимать пищу

Эксперт рекомендует полностью сосредотачиваться на процессе. Внимательное отношение к еде помогает мозгу правильно воспринимать сигналы тела, улучшает пищеварение и снижает вероятность переедания.

"Оставьте телефон в стороне и осознанно наслаждайтесь процессом. Это важно как для физического здоровья, так и для психоэмоционального состояния", — подчеркивает Титова.

Уточнения

Пищеваре́ние — химическая (главным образом ферментативная), иногда также механическая обработка пищи — совокупность процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ на различные компоненты, пригодные к всасыванию и участию в обмене веществ.

