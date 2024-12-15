Хамон — больше чем окорок: с какими секретами делают вяленое мясо в Испании

Хамон — это не просто вяленое мясо, а настоящая культурная ценность Испании, символ национальной гордости и уникального гастрономического наследия. Процесс его создания и правила подачи столь же изысканны, как и его вкус.
Хамон — это вяленый свиной окорок, который готовится по старинным традициям. Чтобы его приготовить, недостаточно просто использовать соль и время. Важную роль играют порода свиней, их рацион и условия, в которых они выращиваются.
Иберийская порода свиней, особенно чёрные свиньи (Pata Negra), — основа лучшего хамона. Эти животные пасутся на горных пастбищах, питаясь желудями, богатыми олеиновыми кислотами. Для сохранения экосистемы дубовых рощ свиньям даже прокалывают пятачки, чтобы они не рыли землю.
Кроме задней ноги (хамон), существует и передняя — палета (Paleta), обработанная по аналогичной технологии.
После забоя окорок проходит длительный путь:
Подача хамона — это целый ритуал. Окорок закрепляют на специальной подставке — хамонере. Нарезкой занимается мастер-кортадор, использующий длинные и короткие ножи. Хамон нарезают на тонкие, почти прозрачные ломтики длиной не более 6-7 см.
Хамон — это не просто мясо, а символ испанской гастрономии. Его вкус и аромат, сочетающиеся с изысканной подачей, делают этот деликатес обязательным для тех, кто хочет окунуться в атмосферу Испании.
Хамо́н (исп. jamón «окорок») — испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок.
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