Не все мясо одинаково полезно: что стоит есть, а от чего отказаться

Мясо — это важный источник белка, железа, цинка и витаминов группы B, который играет ключевую роль в питании человека. Однако многие мясные продукты содержат насыщенные жиры и холестерин, которые при избыточном потреблении могут негативно сказаться на уровне холестерина в крови и здоровье сердечно-сосудистой системы. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Данченко поделилась советами, как правильно выбирать и готовить мясо, чтобы минимизировать эти риски.
Выбирайте куски без видимого жира или удаляйте его перед приготовлением. Наименее жирными считаются: говяжья вырезка, огузок (тазобедренная часть), лопатка, свиная вырезка, корейка, бараний окорок и телятина.
Такие продукты, как фарш, ребрышки, шейная часть туши и грудинка, содержат много жиров. Употребляйте их не чаще 1-2 раз в месяц, сочетая со свежими овощами и зеленью — они задерживают всасывание жиров.
Мясо с выраженными белыми жировыми прожилками содержит больше насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина.
Курица и индейка, особенно грудка без кожи, имеют минимальное содержание жиров и холестерина, что делает их диетическим символом.
Готовьте фарш самостоятельно из выбранного нежирного мяса, чтобы контролировать количество добавленного жира.
Бекон, сосиски и колбасы богаты жирами и холестерином. Используйте их только как редкое лакомство. Среди подобных продуктов лучше отдать предпочтение ветчине.
Следуя этим простым рекомендациям, вы можете сделать рацион своей семьи более здоровым, не отказываясь от любимых мясных блюд.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
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