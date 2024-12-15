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Не все мясо одинаково полезно: что стоит есть, а от чего отказаться

2:30
Еда

Мясо — это важный источник белка, железа, цинка и витаминов группы B, который играет ключевую роль в питании человека. Однако многие мясные продукты содержат насыщенные жиры и холестерин, которые при избыточном потреблении могут негативно сказаться на уровне холестерина в крови и здоровье сердечно-сосудистой системы. Врач-диетолог и гастроэнтеролог Екатерина Данченко поделилась советами, как правильно выбирать и готовить мясо, чтобы минимизировать эти риски.

Мясо
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо

Какие виды мяса лучше выбрать

Красное мясо без жира

Выбирайте куски без видимого жира или удаляйте его перед приготовлением. Наименее жирными считаются: говяжья вырезка, огузок (тазобедренная часть), лопатка, свиная вырезка, корейка, бараний окорок и телятина.

Избегайте жирных частей

Такие продукты, как фарш, ребрышки, шейная часть туши и грудинка, содержат много жиров. Употребляйте их не чаще 1-2 раз в месяц, сочетая со свежими овощами и зеленью — они задерживают всасывание жиров.

Следите за "мраморностью"

Мясо с выраженными белыми жировыми прожилками содержит больше насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина.

Птица — лучший выбор

Курица и индейка, особенно грудка без кожи, имеют минимальное содержание жиров и холестерина, что делает их диетическим символом.

Домашний фарш

Готовьте фарш самостоятельно из выбранного нежирного мяса, чтобы контролировать количество добавленного жира.

Переработанные продукты — нечасто

Бекон, сосиски и колбасы богаты жирами и холестерином. Используйте их только как редкое лакомство. Среди подобных продуктов лучше отдать предпочтение ветчине.

Как готовить мясо правильно

  1. Используйте щадящие методы приготовления: запекание, приготовление на пару, тушение, варка или гриль без масла.
  2. Избегайте фритюра, жарки на масле и жирных соусов.
  3. Регулярное питание снижает риск переедания жирных продуктов. Ешьте вовремя и вкусно, чтобы не было соблазна выбирать тяжелые и жирные блюда.

Следуя этим простым рекомендациям, вы можете сделать рацион своей семьи более здоровым, не отказываясь от любимых мясных блюд.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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