Самые вредные сочетания с картошкой, которых стоит избегать

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — один из самых любимых продуктов в России, который идеально подходит для множества блюд. Однако терапевт Ирина Баранова предупреждает: не все сочетания с картофелем одинаково полезны. Некоторые из них могут негативно сказаться на здоровье, поэтому употреблять такие комбинации стоит как можно реже.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ картофель

Эксперт советует избегать сочетания жареного картофеля с мясом, копченостями и соленьями. Главная проблема в том, что такие комбинации содержат опасный "дуэт" сахара и трансжиров, который способствует повышению уровня "плохого" холестерина и артериального давления. Жареный картофель при частом употреблении может стать причиной хронического воспаления в организме, а жирное красное мясо лишь усиливает этот эффект.

Еще одно нежелательное сочетание — картофель с копченостями или соленой рыбой. Такие блюда содержат чрезмерное количество соли, что провоцирует задержку жидкости в организме и повышает давление. По этой же причине не стоит подавать картошку вместе с маринованными огурцами и помидорами.

Чтобы картофель приносил больше пользы, его лучше сочетать с овощами, зеленью или белым мясом, избегая чрезмерного количества соли и жиров.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.

