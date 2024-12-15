Зачем удалять жидкость из консервированной фасоли: польза и вкус под контролем

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Консервированная фасоль — универсальный продукт, который часто используется в салатах, горячих блюдах и даже в качестве самостоятельного гарнира. Однако, прежде чем добавлять ее в свои кулинарные шедевры, эксперты советуют обязательно промывать фасоль из банки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фасоль

Главная причина — снижение содержания натрия. Консерванты и соль, которые добавляются в продукт, хоть и продлевают срок его хранения, могут оказаться лишними для здоровья. Диетолог Эми Дэвис уточняет: промывание консервированной фасоли позволяет удалить до 40% натрия, а также смывает крахмалистую жидкость, которая может повлиять на вкус и текстуру блюд.

Кроме того, промытая фасоль легче усваивается организмом, снижая риск вздутия живота и газообразования — частых побочных эффектов употребления бобовых.

Интересный факт: жидкость, остающаяся после варки фасоли, известная как аквафаба, также может быть полезной на кухне. Она служит растительным заменителем яичного белка и может использоваться для загущения соусов и рагу.

Таким образом, промывание консервированной фасоли — это простой способ сделать ее не только полезнее, но и более приятной на вкус.

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).



