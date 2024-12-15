Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Малышева назвала овощи, которые помогут укрепить иммунитет без аптечных витаминов
Уилл Смит заявил, что не причастен к преступлениям Пи Дидди
Секреты выращивания лилий, чтобы они радовали вас своим цветением
Машины, снег и пробки: как избежать заторов в предновогодней Москве
Пять советов, которые сделают гостиную в маленькой квартире просторнее и удобнее
Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа
Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок
Как правительство планирует снизить потребление алкоголя
В сети высмеяли новый трек-исповедь Natan: позорься до конца

Зачем удалять жидкость из консервированной фасоли: польза и вкус под контролем

1:17
Еда

Консервированная фасоль — универсальный продукт, который часто используется в салатах, горячих блюдах и даже в качестве самостоятельного гарнира. Однако, прежде чем добавлять ее в свои кулинарные шедевры, эксперты советуют обязательно промывать фасоль из банки.

Фасоль
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фасоль

Главная причина — снижение содержания натрия. Консерванты и соль, которые добавляются в продукт, хоть и продлевают срок его хранения, могут оказаться лишними для здоровья. Диетолог Эми Дэвис уточняет: промывание консервированной фасоли позволяет удалить до 40% натрия, а также смывает крахмалистую жидкость, которая может повлиять на вкус и текстуру блюд.

Кроме того, промытая фасоль легче усваивается организмом, снижая риск вздутия живота и газообразования — частых побочных эффектов употребления бобовых.

Интересный факт: жидкость, остающаяся после варки фасоли, известная как аквафаба, также может быть полезной на кухне. Она служит растительным заменителем яичного белка и может использоваться для загущения соусов и рагу.

Таким образом, промывание консервированной фасоли — это простой способ сделать ее не только полезнее, но и более приятной на вкус.

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Китае удивились претензиям европейских авиакомпаний из-за закрытого неба России
Экономика и бизнес
В Китае удивились претензиям европейских авиакомпаний из-за закрытого неба России
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение
Новости спорта
Добиться мощных и красивых мужских рук поможет это необычное упражнение Аудио 
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Еда и рецепты
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке Аудио 
Популярное
Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков отметил, что всё чаще на соревнованиях обращают внимание на страну, из которой приехали российские спортсмены, выступающие в нейтральном статусе.

Даже иностранные комментаторы не боятся говорить, что на соревнованиях выступают россияне
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Влад Топалов объяснил, почему их семья с Региной Тодоренко считается нестандартной
Выгребная яма мигом очистится! Просто бросьте два пакетика этого средства в унитаз
Есть на каждой кухне! Вотрите это средство в ковёр, и он будет выглядеть как новый
Винтовка M16. Американское легендарное оружие уходит на пенсию Дмитрий Плотников Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова
Как правильно запускать двигатель в мороз и не вредить мотору
Какой привод лучше для зимней дороги
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Кристина Асмус в очередной раз посмеялась над Гариком Харламовым в соцсетях
Последние материалы
Россия укрепляет платёжные связи с Никарагуа
Хочешь засыпать за 5 минут? Просто поменяй время тренировок
В сети высмеяли новый трек-исповедь Natan: позорься до конца
Инновации в освещении — от грибков к светящимся деревьям
Как правительство планирует снизить потребление алкоголя
Древние динозавры и их странный рацион
Добровинский рассказал, что у бывшего мужа Алсу нет отбоя от женщин
Полезный холодец: секреты приготовления от эксперта по питанию
Актриса Полина Максимова попала в аварию на съёмках известного фильма
Анна Ковальчук подтолкнула дочь к необычному бизнесу и поддерживает её, заказывая продукцию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.