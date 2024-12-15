Полезный холодец: секреты приготовления от эксперта по питанию

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодец — удивительное блюдо, которое одинаково уместно как на праздничном столе, так и в повседневном меню. Но чтобы сделать его не только вкусным, но и полезным, важно правильно подойти к выбору ингредиентов и способу приготовления.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ холодец

Диетолог Марина Степаненко рассказала, что холодец богат коллагеном — белком, который играет ключевую роль в здоровье кожи, костей, суставов и связок. Этот белок отвечает за упругость и эластичность кожи, а также помогает укреплять опорно-двигательный аппарат. Холодец особенно полезен при проблемной коже, а также рекомендован спортсменам и людям, восстанавливающимся после травм.

Помимо коллагена, в бульоне из костей содержатся ретинол (витамин A) и лизин (аминокислота), которые укрепляют иммунитет и способствуют лучшему усвоению кальция. Такое блюдо идеально подходит для восстановления после физических нагрузок или травм.

Специалисты советуют готовить холодец не из мяса, а из косточек.

"Чтобы получить максимум пользы, используйте бульон, сваренный на костях", — пояснила Степаненко.

Для лучшего эффекта варить костный бульон рекомендуется не менее 12 часов, чтобы все аминокислоты и питательные вещества перешли в жидкость. Такой бульон можно употреблять даже отдельно, по одному стакану в день, как укрепляющий напиток.

Уточнения

Ретино́л (истинный витамин A, (1,1,5-триметилциклогексен-5-ил-6)-(3,7-диметилнонатетраен-2,4,6,8-ол-1) (рац. формула С 20 Н 30 О) — жирорастворимый антиоксидант. В чистом виде нестабилен, встречается как в растительных продуктах, так и в животных источниках.

