Макароны по-флотски: что категорически нельзя добавлять в рецепт

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Макароны по-флотски — блюдо, которое спасает, когда не хочется долго стоять у плиты. Простое в приготовлении и сытное, оно давно стало классикой. Но даже такое нехитрое блюдо легко испортить, допуская типичные ошибки. Вот три главных промаха, которые мешают макаронам по-флотски стать идеальными.

Фото: commons.wikimedia.org by DC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Паста с томатным соусом

1. Добавление моркови

Многие привычно готовят стандартную зажарку с луком и морковью. Однако этот яркий корнеплод добавляет лишнюю сладость, которая в рецепте макарон по-флотски совсем неуместна. Опытные кулинары советуют отказаться от моркови, чтобы не перебивать вкус фарша и специй.

2. Неправильное приготовление лука

Лук — ключевой ингредиент, но его нужно правильно готовить. Часто его добавляют в сковороду вместе с фаршем, но это ошибка. Лук выделяет слишком много сока, из-за чего фарш становится вязким и теряет текстуру. Лучше обжарить лук отдельно, чтобы он успел слегка карамелизоваться, а уже потом добавить к мясу.

3. Чрезмерное использование масла и неправильные соусы

Чтобы макароны получились сочными, некоторые добавляют слишком много масла. Но это делает блюдо жирным и менее выразительным. А вот соусы, особенно томатные, наоборот, могут улучшить вкус. Главное — выбирать соусы на основе томатов, избегая сметаны или сливок, которые делают блюдо тяжелее.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете приготовить идеальные макароны по-флотски — простые, но невероятно вкусные.

Уточнения

Макаро́ны — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины. В России макаронами часто называют любые виды макаронных изделий. К другим видам трубчатых изделий относятся перья, рожки и улитки.