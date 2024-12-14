Эксперты объяснили, какая сторона фольги важнее: все оказалось проще, чем вы думали

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Фольга — незаменимый помощник на кухне, используемый кулинарами почти ежедневно. Однако один вопрос продолжает вызывать споры: какую сторону фольги следует использовать — блестящую или матовую?

Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фольга

Среди кулинаров бытует мнение, что одна из сторон якобы безопаснее, а другая может выделять металлические частицы в пищу, что делает ее не только невкусной, но и потенциально вредной. Однако эксперты уверяют: этот миф не имеет под собой научного обоснования.

Как пояснила Эбби Тиль в комментарии для EatingWell, разница между сторонами фольги связана исключительно с процессом производства. Во время прокатки алюминиевые листы укладывают друг на друга, чтобы сделать их достаточно тонкими, но при этом прочными. Сторона, соприкасающаяся с другим листом, становится матовой из-за отсутствия контакта с полирующими роликами. Блестящая же сторона получается благодаря этому контакту.

Итог: обе стороны фольги абсолютно одинаковы с точки зрения теплопроводности, безопасности и функциональности. Вы можете использовать ту, которая вам больше нравится — матовую или блестящую, это не имеет никакого значения.

Уточнения

Фольга́ — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов. Как правило, малая толщина достигается путем проката цветных металлов.

