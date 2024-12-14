Низкокалорийный том-ям: здоровье в каждой ложке

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп том-ям — одно из самых известных блюд Таиланда, которое приобрело статус объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Однако его ценность заключается не только в культурной значимости, но и в благоприятном влиянии на здоровье, о чем рассказала интегративный нутрициолог Ульяна Беликова.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Том ям

Популярный и насыщенный пряностями, том-ям обладает рядом полезных свойств благодаря своим ключевым ингредиентам. Лимонная трава и корень галангала, входящие в состав супа, известны своими мощными противовоспалительными свойствами и способностью улучшать пищеварение.

Если блюдо содержит перец чили, то оно становится еще и природным стимулятором иммунной системы. Все благодаря капсаицину — веществу с антибактериальным эффектом. Однако этот компонент может раздражать слизистую, что стоит учитывать людям с чувствительным желудком.

Еще одно достоинство том-яма — его низкокалорийность. Суп содержит множество овощей и морепродуктов, которые вместе образуют гармоничное сочетание для тех, кто следит за своей фигурой. Даже при адаптации рецепта, например, замене кокосового молока на обычное или растительное, а лемонграсса на лимонную цедру, блюдо сохраняет свои полезные качества.

Таким образом, том-ям остается не только гастрономическим символом Таиланда, но и идеальным выбором для здорового питания.

Уточнения

Капсаици́н — алкалоид, содержащийся в различных видах стручкового перца Capsicum (например, в плодах перца овощного его содержится около 0,03 %). Чистый капсаицин представляет собой бесцветное кристаллическое вещество со жгучим вкусом.

