Тренд на холодные гарниры: почему это полезно и как правильно готовить

Сейчас активно набирает популярность тренд, связанный с тем, что некоторые продукты в холодном виде оказываются гораздо полезнее, чем в разогретом. Среди таких продуктов — картофель, макароны и рис. Диетолог Ким Калп объяснила, почему это так.
Секрет заключается в изменении состава этих продуктов после охлаждения. Когда картофель, макароны или рис побывали в холодильнике, в них возрастает количество резистентного крахмала. В отличие от обычных углеводов, резистентный крахмал не расщепляется ферментом амилазой. Вместо этого он попадает в толстый кишечник, где становится "пищей" для полезных бактерий. Этот процесс активирует биохимические реакции, которые укрепляют здоровье.
Диетологи отмечают, что регулярное употребление пищи, богатой резистентным крахмалом, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, улучшает состояние кишечного микробиома и может способствовать снижению веса. Поэтому в следующий раз, когда готовите картофель, рис или макароны, подумайте дважды, прежде чем разогреть их: холодные гарниры могут быть гораздо полезнее.
Углево́ды — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.
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