Тренд на холодные гарниры: почему это полезно и как правильно готовить

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Сейчас активно набирает популярность тренд, связанный с тем, что некоторые продукты в холодном виде оказываются гораздо полезнее, чем в разогретом. Среди таких продуктов — картофель, макароны и рис. Диетолог Ким Калп объяснила, почему это так.

Фото: commons.wikimedia.org by Medyanowsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Микроволновка Горизонт

Секрет заключается в изменении состава этих продуктов после охлаждения. Когда картофель, макароны или рис побывали в холодильнике, в них возрастает количество резистентного крахмала. В отличие от обычных углеводов, резистентный крахмал не расщепляется ферментом амилазой. Вместо этого он попадает в толстый кишечник, где становится "пищей" для полезных бактерий. Этот процесс активирует биохимические реакции, которые укрепляют здоровье.

Диетологи отмечают, что регулярное употребление пищи, богатой резистентным крахмалом, помогает стабилизировать уровень сахара в крови, улучшает состояние кишечного микробиома и может способствовать снижению веса. Поэтому в следующий раз, когда готовите картофель, рис или макароны, подумайте дважды, прежде чем разогреть их: холодные гарниры могут быть гораздо полезнее.

Уточнения

Углево́ды — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.



