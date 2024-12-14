Главная ошибка в приготовлении риса, которую совершают почти все

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — один из самых популярных продуктов, который любят как дети, так и взрослые. Для малышей рисовая каша — привычное и аппетитное блюдо, а в роли гарнира эта крупа считается универсальной. Однако диетолог Анна Йедрей напомнила об одном скрытом, но крайне важном факте, который может повлиять на выбор этого продукта.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Специалист подчеркнула, что рис требует особого внимания в хранении. Оставленный при комнатной температуре, он становится благоприятной средой для размножения бактерий. Однако это далеко не главная причина, почему злоупотребление рисом не рекомендуется.

Диетолог обратила внимание на главную проблему: рис, независимо от сорта — белый или бурый, способен накапливать мышьяк. Это происходит в процессе роста и созревания растения. Особенно важно учитывать этот фактор при кормлении детей, ведь они более уязвимы к воздействию токсичных веществ. Исследования показывают, что систематическое потребление мышьяка может негативно сказаться на развитии интеллекта и памяти.

Это не значит, что рис стоит полностью исключить из рациона, но необходимо соблюдать меры предосторожности. Рекомендуется тщательно промывать крупу перед приготовлением, а еще лучше — замачивать на несколько часов. Также полезно чередовать рис с другими крупами, например, киноа или амарантом. И главное — не подавать рис ежедневно, чтобы минимизировать возможные риски для здоровья.

Уточнения

Рис — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки. Очень требователен к условиям выращивания, может быть погублен заморозками. Рис очень любит влагу, и его побеги растут прямо из воды. Семена прорастают при 10—12 °C.

