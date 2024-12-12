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Вкус блинов станет интереснее, если в тесто добавить этот ингредиент

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Еда

Ингредиенты для теста

  1. Кукурузная мука — 10 ст. л.
  2. Пшеничная мука — 10 ст. л.
  3. Яйца куриные — 4 шт.
  4. Молоко — 600 мл.
  5. Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
  6. Ванилин — по вкусу.
  7. Сахар — 6 ст. л.
  8. Растительное масло — 8 ст. л.

Для приготовления теста возьмите яйца и взбейте их с сахаром и ванилином. Теперь смешайте пшеничную и кукурузную муку с разрыхлителем. Добавьте смесь в жидкую основу и тщательно перемешайте. Затем влейте молоко комнатной температуры и налейте растительное масло. Хорошо перемешайте.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Накройте тесто пленкой примерно на 20 минут. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

 

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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