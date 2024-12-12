Вкус блинов станет интереснее, если в тесто добавить этот ингредиент

0:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты для теста

Кукурузная мука — 10 ст. л. Пшеничная мука — 10 ст. л. Яйца куриные — 4 шт. Молоко — 600 мл. Разрыхлитель теста — 1 ч. л. Ванилин — по вкусу. Сахар — 6 ст. л. Растительное масло — 8 ст. л.

Для приготовления теста возьмите яйца и взбейте их с сахаром и ванилином. Теперь смешайте пшеничную и кукурузную муку с разрыхлителем. Добавьте смесь в жидкую основу и тщательно перемешайте. Затем влейте молоко комнатной температуры и налейте растительное масло. Хорошо перемешайте.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Накройте тесто пленкой примерно на 20 минут. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

