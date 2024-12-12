Вкус блинов станет интереснее, если в тесто добавить этот ингредиент

Для приготовления теста возьмите яйца и взбейте их с сахаром и ванилином. Теперь смешайте пшеничную и кукурузную муку с разрыхлителем. Добавьте смесь в жидкую основу и тщательно перемешайте. Затем влейте молоко комнатной температуры и налейте растительное масло. Хорошо перемешайте.
Накройте тесто пленкой примерно на 20 минут. Разогрейте сковороду с маслом и жарьте блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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