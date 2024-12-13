Курица с цитрусовыми — это что-то новенькое: готовим цыплёнка с мандариновой сальсой

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите приготовить что-то необычное и вкусное, но при этом простое и быстрое, попробуйте этот рецепт. Он сочетает в себе нежное мясо цыплёнка, хрустящие орехи пекан и яркие нотки мандаринов. Это блюдо идеально подойдёт для семейного обеда или ужина, а также может стать отличным выбором для праздничного стола.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Курица с апельсинами

Ингредиенты:

1 цыплёнок (тушка курицы),

1/2 чашки орехов пекан,

1/4 чашки красного лука,

2 столовые ложки мелко нарезанной кинзы или орегано,

1 банка консервированных мандаринов (можно взять и свежие),

1 столовая ложка оливкового масла,

Соль и перец по вкусу.

Приготовление

Подготовьте цыпленка, удалив кожу и кости, и нарежьте его крупными кусками. Натрите мясо солью и перцем по вкусу. Для приготовления мандариновой сальсы откройте банку консервированных мандаринов и слейте сок в отдельную емкость. Измельчите 1/2 чашки орехов пекан и 1/4 чашки красного лука. Добавьте 2 столовые ложки мелко нарезанной кинзы или орегано, если предпочитаете именно такую зелень (можно обойтись и без неё). В глубокой сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне. Обжаривайте цыпленка в течение 4 минут, периодически переворачивая, чтобы он равномерно подрумянился. Добавьте 1/4 чашки мандаринового сока и тушите еще 4-6 минут, пока цыпленок не станет ярко-розовым внутри. Убедитесь, что мясо полностью готово. Выложите цыпленка на тарелку. Полейте мандариновой сальсой и украсьте дольками мандаринов. Подавайте сразу же.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.



Са́льса (исп salsa — «соус») — традиционный соус мексиканской кухни.

