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Курица с цитрусовыми — это что-то новенькое: готовим цыплёнка с мандариновой сальсой

1:49
Еда

Если вы хотите приготовить что-то необычное и вкусное, но при этом простое и быстрое, попробуйте этот рецепт. Он сочетает в себе нежное мясо цыплёнка, хрустящие орехи пекан и яркие нотки мандаринов. Это блюдо идеально подойдёт для семейного обеда или ужина, а также может стать отличным выбором для праздничного стола.

Курица с апельсинами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Курица с апельсинами

Ингредиенты:

  • 1 цыплёнок (тушка курицы),
  • 1/2 чашки орехов пекан,
  • 1/4 чашки красного лука,
  • 2 столовые ложки мелко нарезанной кинзы или орегано,
  • 1 банка консервированных мандаринов (можно взять и свежие),
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • Соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. Подготовьте цыпленка, удалив кожу и кости, и нарежьте его крупными кусками. Натрите мясо солью и перцем по вкусу.
  2. Для приготовления мандариновой сальсы откройте банку консервированных мандаринов и слейте сок в отдельную емкость. Измельчите 1/2 чашки орехов пекан и 1/4 чашки красного лука. Добавьте 2 столовые ложки мелко нарезанной кинзы или орегано, если предпочитаете именно такую зелень (можно обойтись и без неё).
  3. В глубокой сковороде разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла на среднем огне. Обжаривайте цыпленка в течение 4 минут, периодически переворачивая, чтобы он равномерно подрумянился.
  4. Добавьте 1/4 чашки мандаринового сока и тушите еще 4-6 минут, пока цыпленок не станет ярко-розовым внутри. Убедитесь, что мясо полностью готово.
  5. Выложите цыпленка на тарелку. Полейте мандариновой сальсой и украсьте дольками мандаринов. Подавайте сразу же.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Са́льса (исп  salsa — «соус») — традиционный соус мексиканской кухни.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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