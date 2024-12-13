Сахарное витражное печенье: делаем сладкое украшение на ёлку как в кино

Это печенье не только вкусное, но и красивое. Оно имеет необычную форму и яркие цвета, которые отлично сочетаются с новогодней тематикой. Кроме того, такое печенье можно сделать своими руками, что добавит процессу творчества и удовольствия.
Фото: flickr.com by sweetfixNYC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогоднее печенье
Ингредиенты:
180 г муки;
100 г холодного сливочного масла (нарезанного кубиками);
50 г мелкого сахара;
тёртая цедра одного мандарина или клементина;
половина чайной ложки молотой корицы;
столовая ложка молока;
12 кусочков разноцветного мармелада или цукатов;
фигурные формочки (размером 7 см и меньшие для вырезания "окошек");
духовка, разогретая до 180 °C;
два противня, покрытых пергаментом.
Приготовление:
Разогреть духовку до 180 °C и застелить два противня пергаментом.
Смешать в миске муку, сливочное масло, сахар, цедру и корицу. Растереть руками до образования крошки.
Добавить молоко и замесить мягкое тесто. Завернуть его в плёнку и убрать в холодильник на полчаса.
Разложить сладости по цветам в пластиковые пакеты, выпустить воздух и плотно закрыть или завязать пакеты. Пройдитесь по ним скалкой, чтобы измельчить содержимое.
Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины 1 см. Вырезать большие формочки для печенья и переложить на пергамент.
Затем использовать маленькие формочки, чтобы сделать "окошки" в середине каждого печенья.
Насыпать кусочки сладостей в "окошки" (не слишком много, чтобы начинка не вытекала).
Проделать коктейльной шпажкой дырочки в верхней части каждого печенья, чтобы можно было продеть через них ленточку и повесить на ёлку.
Запекать печенье в духовке 12 минут, пока оно не станет золотистым и начинка не растает.
Переложить противни из духовки на решётку для полного остывания печенья.
Продеть ленточки через дырочки и повесить печенье на ёлку.
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.