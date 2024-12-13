Сахарное витражное печенье: делаем сладкое украшение на ёлку как в кино

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Это печенье не только вкусное, но и красивое. Оно имеет необычную форму и яркие цвета, которые отлично сочетаются с новогодней тематикой. Кроме того, такое печенье можно сделать своими руками, что добавит процессу творчества и удовольствия.

Фото: flickr.com by sweetfixNYC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогоднее печенье

Ингредиенты:

180 г муки;

100 г холодного сливочного масла (нарезанного кубиками);

50 г мелкого сахара;

тёртая цедра одного мандарина или клементина;

половина чайной ложки молотой корицы;

столовая ложка молока;

12 кусочков разноцветного мармелада или цукатов;

фигурные формочки (размером 7 см и меньшие для вырезания "окошек");

духовка, разогретая до 180 °C;

два противня, покрытых пергаментом.

Приготовление:

Разогреть духовку до 180 °C и застелить два противня пергаментом. Смешать в миске муку, сливочное масло, сахар, цедру и корицу. Растереть руками до образования крошки. Добавить молоко и замесить мягкое тесто. Завернуть его в плёнку и убрать в холодильник на полчаса. Разложить сладости по цветам в пластиковые пакеты, выпустить воздух и плотно закрыть или завязать пакеты. Пройдитесь по ним скалкой, чтобы измельчить содержимое. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины 1 см. Вырезать большие формочки для печенья и переложить на пергамент. Затем использовать маленькие формочки, чтобы сделать "окошки" в середине каждого печенья. Насыпать кусочки сладостей в "окошки" (не слишком много, чтобы начинка не вытекала). Проделать коктейльной шпажкой дырочки в верхней части каждого печенья, чтобы можно было продеть через них ленточку и повесить на ёлку. Запекать печенье в духовке 12 минут, пока оно не станет золотистым и начинка не растает. Переложить противни из духовки на решётку для полного остывания печенья. Продеть ленточки через дырочки и повесить печенье на ёлку.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

