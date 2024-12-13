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Сахарное витражное печенье: делаем сладкое украшение на ёлку как в кино

2:12
Еда

Это печенье не только вкусное, но и красивое. Оно имеет необычную форму и яркие цвета, которые отлично сочетаются с новогодней тематикой. Кроме того, такое печенье можно сделать своими руками, что добавит процессу творчества и удовольствия.

Новогоднее печенье
Фото: flickr.com by sweetfixNYC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогоднее печенье

Ингредиенты:

  • 180 г муки;
  • 100 г холодного сливочного масла (нарезанного кубиками);
  • 50 г мелкого сахара;
  • тёртая цедра одного мандарина или клементина;
  • половина чайной ложки молотой корицы;
  • столовая ложка молока;
  • 12 кусочков разноцветного мармелада или цукатов;
  • фигурные формочки (размером 7 см и меньшие для вырезания "окошек");
  • духовка, разогретая до 180 °C;
  • два противня, покрытых пергаментом.

Приготовление:

  1. Разогреть духовку до 180 °C и застелить два противня пергаментом.
  2. Смешать в миске муку, сливочное масло, сахар, цедру и корицу. Растереть руками до образования крошки.
  3. Добавить молоко и замесить мягкое тесто. Завернуть его в плёнку и убрать в холодильник на полчаса.
  4. Разложить сладости по цветам в пластиковые пакеты, выпустить воздух и плотно закрыть или завязать пакеты. Пройдитесь по ним скалкой, чтобы измельчить содержимое.
  5. Раскатать тесто на присыпанной мукой поверхности до толщины 1 см. Вырезать большие формочки для печенья и переложить на пергамент.
  6. Затем использовать маленькие формочки, чтобы сделать "окошки" в середине каждого печенья.
  7. Насыпать кусочки сладостей в "окошки" (не слишком много, чтобы начинка не вытекала).
  8. Проделать коктейльной шпажкой дырочки в верхней части каждого печенья, чтобы можно было продеть через них ленточку и повесить на ёлку.
  9. Запекать печенье в духовке 12 минут, пока оно не станет золотистым и начинка не растает.
  10. Переложить противни из духовки на решётку для полного остывания печенья.
  11. Продеть ленточки через дырочки и повесить печенье на ёлку.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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