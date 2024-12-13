Названы 6 блюд новогоднего стола, которые больше всего вредят здоровью

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии Нового года мы обычно вспоминаем знакомые с детства блюда, без которых праздник кажется неполным. Однако с точки зрения здоровья многие из этих традиционных угощений могут нанести вред организму. Чтобы не испортить себе самочувствие в новогоднюю ночь, давайте рассмотрим, какие блюда лучше избегать и чем их заменить.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат оливье

Маринады. Маринады часто содержат много соли, сахара, специй, уксуса и вина, что может усилить аппетит и привести к перееданию. Если выбирать между маринованными и солеными продуктами, лучше отдать предпочтение последним, так как в них нет уксуса. Но даже с соленьями нужно быть осторожными, чтобы не раздражать слизистую желудка. Газированные напитки. Газировка содержит много сахара и искусственных добавок, которые могут вызвать дискомфорт в желудке. Вместо нее лучше пить более натуральные напитки, такие как компот или пряные чаи. Многокомпонентные и слоёные салаты. Оливье и мимоза — любимые новогодние салаты, но они относятся к сложным блюдам, которые трудно перевариваются. Чтобы облегчить процесс пищеварения, можно заменить майонез нежирной сметаной или йогуртом, а также заменить некоторые высококалорийные ингредиенты на более легкие. Торты и пирожные. Сладости могут стать приятным завершением праздничного ужина, но они также могут вызвать тяжесть в желудке. Вместо тортов и пирожных лучше выбрать фрукты, которые обеспечат организм витаминами и минералами. Тарталетки. Тарталетки с калорийной начинкой могут стать серьезным испытанием для пищеварения. Чтобы уменьшить калорийность, можно заменить их на канапе на шпажках. Мандарины. Мандарины — безусловный символ Нового года, но их чрезмерное употребление может вызвать аллергию, изжогу или приступ гастрита. Лучше не переедать мандарины и есть их в умеренных количествах.

Уточнения

Нового́дний сто́л — атрибут встречи Нового года в большинстве стран, имеющий большие отличия, обусловленные народными традициями, страной и регионом проживания.

