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Идеальный соус для пасты с простым трюком от Джейми Оливера, который стоит взять на заметку

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Еда

Легендарный телевизионный шеф-повар Джейми Оливер поделился секретом приготовления идеального соуса для пасты.

Паста с помидорами черри
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с помидорами черри

Эксперт обращает внимание на распространённую ошибку, которую допускают многие повара, которые готовят соус для пасты: они забывают о ключевом ингредиенте — репчатом луке.

Джейми рекомендует предварительно замачивать нарезанный лук в смеси воды и уксуса, чтобы смягчить его вкус и текстуру. Это поможет сбалансировать остроту и сделает лук менее заметным в соусе.

Кроме того, шеф-повар советует использовать трюк с замачиванием лука для других блюд, где этот ингредиент является важным компонентом. Таким образом, вы сможете улучшить вкусовые качества своих кулинарных шедевров и, возможно, даже научитесь любить лук.

Уточнения

Джеймс Тревор (Джейми) Оливер (англ. James Trevor 'Jamie' Oliver; также известен как «Голый повар» (англ. The Naked Chef); род. 27 мая 1975 года) — английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. 

Макаро́нные изде́лия (иногда называют итальянским словом паста) — изделия различной формы из высушенного теста, замешанного из пшеничной муки и воды.

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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