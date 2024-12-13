Творожная запеканка с яблоками просто покорит вас своей нежностью и воздушностью

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка с яблоками — это нежное и воздушное лакомство, которое придётся по вкусу и детям, и взрослым. Этот десерт сочетает в себе пользу творога и сладость свежих яблок, создавая неповторимый вкусовой букет.

Фото: flickr.com by bcinfrance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запеканка с яблоками

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный экстракт — 1 ч. л.;

яблоки — 2 шт.;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

корица или другие специи — по желанию.

Инструкции:

Разогрейте духовку до 180 °C. В большой миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный экстракт. Взбейте миксером или вилкой до однородности. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их кубиками или ломтиками. Добавьте яблоки в творожную массу и перемешайте. Просейте муку и разрыхлитель, добавьте корицу или другие специи по желанию. Перемешайте. Смажьте противень маслом или застелите пергаментом. Вылейте творожную массу на противень и разровняйте. Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте около 40-45 минут, до золотистого цвета и поднятия верха. Проверьте готовность запеканки, вставив деревянную шпажку или нож. Если она чистая, без прилипших кусочков теста, то готово. Оставьте запеканку остывать на противне.

Нарежьте запеканку на порции и подавайте тёплой или комнатной температуры.

Запеканка получается нежной, воздушной и ароматной. Яблоки придают ей сладость и сочность.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

