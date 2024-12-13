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Творожная запеканка с яблоками просто покорит вас своей нежностью и воздушностью

1:45
Еда

Творожная запеканка с яблоками — это нежное и воздушное лакомство, которое придётся по вкусу и детям, и взрослым. Этот десерт сочетает в себе пользу творога и сладость свежих яблок, создавая неповторимый вкусовой букет.

Запеканка с яблоками
Фото: flickr.com by bcinfrance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с яблоками

Ингредиенты:

  • творог — 500 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • ванильный экстракт — 1 ч. л.;
  • яблоки — 2 шт.;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • корица или другие специи — по желанию.

Инструкции:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. В большой миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный экстракт. Взбейте миксером или вилкой до однородности.
  3. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их кубиками или ломтиками.
  4. Добавьте яблоки в творожную массу и перемешайте.
  5. Просейте муку и разрыхлитель, добавьте корицу или другие специи по желанию. Перемешайте.
  6. Смажьте противень маслом или застелите пергаментом.
  7. Вылейте творожную массу на противень и разровняйте.
  8. Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте около 40-45 минут, до золотистого цвета и поднятия верха.
  9. Проверьте готовность запеканки, вставив деревянную шпажку или нож. Если она чистая, без прилипших кусочков теста, то готово.
  10. Оставьте запеканку остывать на противне.

Нарежьте запеканку на порции и подавайте тёплой или комнатной температуры.
Запеканка получается нежной, воздушной и ароматной. Яблоки придают ей сладость и сочность.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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