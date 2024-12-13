Творожная запеканка с яблоками просто покорит вас своей нежностью и воздушностью

Творожная запеканка с яблоками — это нежное и воздушное лакомство, которое придётся по вкусу и детям, и взрослым. Этот десерт сочетает в себе пользу творога и сладость свежих яблок, создавая неповторимый вкусовой букет.
Фото: flickr.com by bcinfrance, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка с яблоками
Ингредиенты:
творог — 500 г;
яйца — 3 шт.;
сахар — 100 г;
ванильный экстракт — 1 ч. л.;
яблоки — 2 шт.;
мука — 100 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
корица или другие специи — по желанию.
Инструкции:
Разогрейте духовку до 180 °C.
В большой миске смешайте творог, яйца, сахар и ванильный экстракт. Взбейте миксером или вилкой до однородности.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, нарежьте их кубиками или ломтиками.
Добавьте яблоки в творожную массу и перемешайте.
Просейте муку и разрыхлитель, добавьте корицу или другие специи по желанию. Перемешайте.
Смажьте противень маслом или застелите пергаментом.
Вылейте творожную массу на противень и разровняйте.
Поставьте противень в разогретую духовку и выпекайте около 40-45 минут, до золотистого цвета и поднятия верха.
Проверьте готовность запеканки, вставив деревянную шпажку или нож. Если она чистая, без прилипших кусочков теста, то готово.
Оставьте запеканку остывать на противне.
Нарежьте запеканку на порции и подавайте тёплой или комнатной температуры. Запеканка получается нежной, воздушной и ароматной. Яблоки придают ей сладость и сочность.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.