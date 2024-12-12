Мясная лазанья — шикарное блюдо для новогоднего стола. Заморозьте её сейчас, а потом просто разогрейте

Мясная лазанья — популярное блюдо итальянской кухни, которое легко приготовить. Оно состоит из двух видов соусов (бешамель и болоньезе), а также включает листы пасты и сыр.
Но главное — вы можете приготовить лазанью уже сейчас, а накануне новогодней ночи просто достать её из морозилки и испечь в духовке. Замороженную лазанью можно хранить в морозилке до 3 месяцев!
Для приготовления лазаньи с мясом вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
На этой стадии можно поместить форму с лазаньей в морозильную камеру, где она может храниться до трёх месяцев. Чтобы разморозить лазанью, её нужно оставить в холодильнике на сутки. После этого дать постоять при комнатной температуре в течение получаса и выпекать, следуя стандартной инструкции.
Отправьте блюдо в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут.
Дайте готовой лазанье настояться 10 минут, затем разрежьте на порции и подавайте к столу.
Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.
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