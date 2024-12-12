Мясная лазанья — шикарное блюдо для новогоднего стола. Заморозьте её сейчас, а потом просто разогрейте

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Мясная лазанья — популярное блюдо итальянской кухни, которое легко приготовить. Оно состоит из двух видов соусов (бешамель и болоньезе), а также включает листы пасты и сыр.

Фото: commons.wikimedia.org by Schellenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Лазанья

Но главное — вы можете приготовить лазанью уже сейчас, а накануне новогодней ночи просто достать её из морозилки и испечь в духовке. Замороженную лазанью можно хранить в морозилке до 3 месяцев!

Для приготовления лазаньи с мясом вам потребуются следующие ингредиенты:

10 листов пасты;

600 г смешанного фарша;

2 помидора среднего размера;

2 луковицы;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки томатной пасты;

120 г твёрдого сыра;

50 г сливочного масла;

300 мл молока;

200 мл 10%-ных сливок;

5 столовых ложек пшеничной муки;

растительное масло;

соль и чёрный молотый перец.

Процесс приготовления:

Обжарьте нарезанный лук до мягкости и прозрачности в разогретом растительном масле. Добавьте фарш и аккуратно разбейте его лопаткой. Обжаривайте около 5 минут. Добавьте измельчённый чеснок и нарезанные кубиками помидоры. Накройте сковороду крышкой и томите содержимое около 10 минут. Выложите томатную пасту, посолите и тушите ещё 2 минуты. Затем выключите огонь и дайте массе остыть. Разогрейте сливочное масло в сотейнике, обжарьте муку и, разбивая венчиком, влейте молоко и сливки. Готовьте до консистенции густых сливок. Снимите с огня и остудите до комнатной температуры.

В форму для запекания выложите несколько столовых ложек сливочного соуса, затем 2 листа пасты, снова бешамель, фарш и тёртый сыр. Повторите слои, заканчивая сыром. На этой стадии можно поместить форму с лазаньей в морозильную камеру, где она может храниться до трёх месяцев. Чтобы разморозить лазанью, её нужно оставить в холодильнике на сутки. После этого дать постоять при комнатной температуре в течение получаса и выпекать, следуя стандартной инструкции. Отправьте блюдо в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут.

Дайте готовой лазанье настояться 10 минут, затем разрежьте на порции и подавайте к столу.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

