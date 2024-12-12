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Мясная лазанья — шикарное блюдо для новогоднего стола. Заморозьте её сейчас, а потом просто разогрейте

2:31
Еда

Мясная лазанья — популярное блюдо итальянской кухни, которое легко приготовить. Оно состоит из двух видов соусов (бешамель и болоньезе), а также включает листы пасты и сыр.

Лазанья
Фото: commons.wikimedia.org by Schellenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лазанья

Но главное — вы можете приготовить лазанью уже сейчас, а накануне новогодней ночи просто достать её из морозилки и испечь в духовке. Замороженную лазанью можно хранить в морозилке до 3 месяцев!

Для приготовления лазаньи с мясом вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 10 листов пасты;
  • 600 г смешанного фарша;
  • 2 помидора среднего размера;
  • 2 луковицы;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • 120 г твёрдого сыра;
  • 50 г сливочного масла;
  • 300 мл молока;
  • 200 мл 10%-ных сливок;
  • 5 столовых ложек пшеничной муки;
  • растительное масло;
  • соль и чёрный молотый перец.

Процесс приготовления:

  1. Обжарьте нарезанный лук до мягкости и прозрачности в разогретом растительном масле.
  2. Добавьте фарш и аккуратно разбейте его лопаткой. Обжаривайте около 5 минут.
  3. Добавьте измельчённый чеснок и нарезанные кубиками помидоры.
  4. Накройте сковороду крышкой и томите содержимое около 10 минут.
  5. Выложите томатную пасту, посолите и тушите ещё 2 минуты. Затем выключите огонь и дайте массе остыть.
  6. Разогрейте сливочное масло в сотейнике, обжарьте муку и, разбивая венчиком, влейте молоко и сливки. Готовьте до консистенции густых сливок. Снимите с огня и остудите до комнатной температуры.
    В форму для запекания выложите несколько столовых ложек сливочного соуса, затем 2 листа пасты, снова бешамель, фарш и тёртый сыр.
  7. Повторите слои, заканчивая сыром.

  8. На этой стадии можно поместить форму с лазаньей в морозильную камеру, где она может храниться до трёх месяцев. Чтобы разморозить лазанью, её нужно оставить в холодильнике на сутки. После этого дать постоять при комнатной температуре в течение получаса и выпекать, следуя стандартной инструкции.

  9. Отправьте блюдо в разогретую до 190 градусов духовку на 35 минут.
    Дайте готовой лазанье настояться 10 минут, затем разрежьте на порции и подавайте к столу.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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